Darum gehts Brügge verliert in der Champions League 0:3 gegen Liverpool

Yann Sommers Fehlpass führt zum 0:1, später pariert er stark

Leko stützt ihn – Brügge bleibt mit neun Punkten auf Playoff-Kurs

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Das Wechselbad der Gefühle für Yann Sommer (37) in der Champions League geht weiter. Nach seinen zuletzt starken Auftritten gegen Ex-Klub Inter Mailand, Lens und PSV Eindhoven gibt es für den Ex-Nati-Goalie mit Brügge zu Hause gegen Liverpool eine deutliche 0:3-Niederlage.

Sommer leitet die Pleite mit einem kapitalen Fehlpass in der Startphase ein. Sein Zuspiel wird von Bradley Barcola abgefangen. Dieser bedient Dominik Szoboszlai, der direkt auf Alexander Isak weiterleitet – der Schwede schiebt mühelos zur Liverpooler Führung ein.

«Ein teurer Patzer», schreibt «Het Nieuwsblad». «Ein gefährlicher, unnötiger Pass im Spielaufbau», meint «Het Laatste Nieuws».

Toby Alderweireld, TV-Experte beim belgischen Fernsehsender VTM, kommentiert die Situation so: «Sommer muss auch wissen: Selbst wenn der Pass ankommt, kann dieser mit dem Ball nichts anfangen. Manchmal muss man den langen Ball spielen und auf Nummer sicher gehen.» Das sieht Brügge-Captain Hans Vanaken ähnlich: «Wenn du dort den Ball verlierst, bist du zu viel Risiko eingegangen.»

Doch Sommer fängt sich – und packt nach der Pause die Super-Parade gegen Szoboszlai aus. Immerhin. Und von Coach Ivan Leko gibts Rückendeckung. «Ohne Yann würden wir heute nicht da stehen, wo wir jetzt stehen», so der Kroate.

Trotz des Dämpfers in Liverpool befindet sich Brügge in der Königsklasse mit neun Punkten weiterhin auf Playoff-Kurs.

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