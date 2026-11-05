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Eben noch heftig kritisiert
«Rettender Engel» – Belgier feiern Yann Sommer

Vor einem Monat stempelten die belgischen Medien Yann Sommer bei Club Brügge schon fast als Fehltransfer ab. Nach dem 2:1-Sieg in Eindhoven ist er der Held.
Publiziert: vor 1 Minute
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Ja, den hat er: Yann Sommer rettet am Mittwoch vor dem Eindhoven-Spieler Ruben van Bommel.
Foto: IMAGO/Pro Shots
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Florian RazReporter Fussball

Es ist ein krummes Ding, das da an die Innenseite des Pfosten titscht und dann über die Linie hoppelt. Das einzige Gegentor, das Yann Sommer (37) am Mittwoch zulässt, ist ein unhaltbar abgelenkter Schuss von Kodai Sano (23).

Anders ist der Schweizer im Tor von Club Brügge an diesem Abend auch nicht zu bezwingen. 27-mal schiesst der PSV Eindhoven in Richtung seines Kastens. Zehn der Schüsse gehen tatsächlich aufs Tor. Sommer hält neun davon.

«Sommer ist ein Weltklasse-Torhüter»

Und diese Abschlüsse sind nicht von schlechter Qualität. Laut den Statistikern von Opta fliegen Bälle auf Sommers Kasten, die für 2,5 erwartbare Tore gut wären. Heisst: Der Basler verhindert mit seinen Paraden 1,5 Tore.

«Sommer ist ein Weltklasse-Torhüter», hält das «Nieuwsblad» nach Brügges 2:1-Sieg fest und adelt ihn zum «rettenden Engel».

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Vor allem mit Sergiño Dest (26) trägt der Goalie ein kleines Privatduell aus. Der US-Amerikaner versucht sich fünfmal im Abschluss. Die Parade gegen Dests Flachschuss in der 7. Minute ist von gehobener Königsklasse.

«Ich will ein guter Goalie für Brügge sein», sagt Sommer nach dem Spiel, «manchmal gelingt mir das besser. Manchmal weniger. Heute bin ich froh, dass ich ein paar entscheidende Paraden gezeigt habe.»

Was Sommer damit meint: Beim ersten Auftritt in der Champions League mit Brügge leitete er die 2:3-Niederlage gegen Aston Villa mit einem verunglückten Ausflug aus seinem Strafraum ein. Gleich darauf griff er auch gegen Antwerpen daneben.

Medien vermuteten schon einen Fehltransfer

Ein Teil der belgischen Medien ging danach hart mit mit ihm ins Gericht. «De Standaard» fand: «Plötzlich werden Zweifel am Schweizer laut.» «Het Laatste Nieuws» berichtete von unzufriedenen Fans und stellte fest: «Der Verein scheint völlig daneben gegriffen zu haben.»

Diese Kritiker sind inzwischen verstummt. Nach dem Sieg im Nachbarschaftsduell mit den Holländern von PSV schreibt das «Nieuwsblad»: «Den grössten Applaus verdient Sommer.» Die Zeitung gibt ihm in der Spielbewertung acht von zehn Punkten.

Im Klub selber war Sommer nie umstritten. Vor allem Trainer Ivan Leko (48) outete sich rasch als grosser Fan: «Ich wünschte, ich hätte zehn Sommers in meiner Kabine. Solche Persönlichkeiten findet man selten. In Sachen Professionalität gebe ich ihm 12 von 10 Punkten.»

Nach den ersten Rumplern hat sich nicht nur Sommer gesteigert. Brügge hat jetzt in der Champions League drei Spiele gewonnen und ist mit neun Punkten voll im Rennen um einen Platz in den Top 8.

Yann Sommer mag aber nicht rechnen: «Die Tabelle ist mir jetzt noch total egal.» In Belgien wird trotzdem bereits diskutiert, ob vielleicht sogar die direkte Qualifikation für die Achtelfinals machbar ist.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
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4
15
12
2
Real Madrid
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4
6
12
3
Arsenal FC
Arsenal FC
4
5
10
4
Como 1907
Como 1907
4
13
9
5
FC Barcelona
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4
8
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
6
9
7
Manchester City
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4
5
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
4
9
9
FC Brügge
FC Brügge
4
4
9
10
Sporting Lissabon
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4
4
9
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
2
9
12
Borussia Dortmund
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4
2
9
13
Bayern München
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4
7
8
14
VfB Stuttgart
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4
3
7
15
Inter Mailand
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4
2
6
16
LASK Linz
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4
1
6
17
Manchester United
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4
0
6
18
Galatasaray SK
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4
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
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4
-5
5
20
AS Rom
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4
2
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21
FC Shakhtar Donetsk
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4
0
4
22
Viking FK
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4
-1
4
23
Atletico Madrid
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4
-1
4
24
PSV Eindhoven
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4
-1
4
25
Bodö/Glimt
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4
-5
4
26
FC Porto
FC Porto
4
-1
3
27
SSC Neapel
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4
-5
3
28
Villarreal CF
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4
-6
3
29
AEK Athen
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4
-6
3
29
RB Leipzig
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4
-6
3
31
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
4
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-7
3
33
RC Lens
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-12
3
34
SK Slavia Prag
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4
-4
1
35
OSC Lille
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-6
1
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SK Slovan Bratislava
4
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