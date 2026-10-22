Yann Sommer glänzt beim Brügge-Sieg gegen RC Lens mit starken Paraden. Danach schwärmt Trainer Ivan Leko vom Schweizer. Auch seine Mitspieler loben ihn.

Darum gehts Yann Sommer glänzt im Tor und bewahrt Brügge vor einem frühen Rückstand

Trainer Leko findet grosse Worte für den Schweizer und lobt seine Professionalität

Dank des 3:0-Erfolgs tankt Brügge Selbstvertrauen für die nächste Champions-League-Partie

Lynn Piubel Reporterin Sport

Er hält, was zu halten ist, und bringt damit nicht nur seinen Trainer ins Schwärmen. Yann Sommer (37) erlebt beim 3:0-Sieg von Club Brügge gegen Lens einen starken Champions-League-Abend. Vor allem in der ersten Halbzeit ist Sommer gefordert: Lens kommt zu mehreren gefährlichen Chancen und setzt die Brügger Defensive gehörig unter Druck. Trotzdem spielen die Belgier erfolgreich zu null.

Nach dem Spiel wird Trainer Ivan Leko (48) deutlich und hebt die Bedeutung seines Goalies hervor: «Dank Sommer stand es zur Pause nicht 0:3. Ich habe der Mannschaft einfach gesagt: Geht nach vorne, setzt den Gegner weiter unter Druck und zeigt etwas Mut.» Der Coach hatte seine Spieler in der Kabine wachgerüttelt. Nach der Pause zeigt Brügge dann ein anderes Gesicht.

Doch Leko hat noch viel mehr Lob für seinen Goalie übrig. «Genau wie letzte Woche gegen Inter war Sommer für mich der Mann des Spiels. Als es nicht so gut lief, dachte ich mir, dass ich am liebsten zehn Sommers in meiner Kabine hätte. Persönlichkeiten wie ihn findet man nur sehr selten. Er ist ein absoluter Vollprofi und in jeder Hinsicht ein Vorbild.»

Für Leko ist Sommer auch auf einer anderen Ebene enorm wichtig: «Als Club Brügge braucht man einen Torwart, der in entscheidenden Momenten zur Stelle ist. Das hatten wir mit Mignolet, und das haben wir jetzt mit Sommer.» Damit unterstreicht Leko, wie viel Vertrauen er in ihn setzt.

«Wir mussten gemeinsam kämpfen»

Auch Abwehrspieler Joaquin Seys (21), der Torschütze zum 2:0, weiss, wem Brügge den Erfolg vor allem zu verdanken hat. «Es war ein schwieriges Spiel. Wir müssen Yann Sommer definitiv dafür danken, dass es Mitte der ersten Halbzeit nicht 0:2 steht.» Seys trifft kurz nach der Pause selbst und Carlos Forbs (22) macht in der 72. Minute den Abschlusstreffer.

Rückendeckung gibt es auch von Jorne Spileers (21). Der Verteidiger sieht die Herausforderungen und Schwierigkeiten mit denen Brügge zu kämpfen hatte, trotzdem bleibt er selbstbewusst: «Wir waren zu passiv, und unser Pressing war nicht gut. In der zweiten Halbzeit konnte man aber sehen, dass wir gegen jeden Gegner guten Fussball spielen können.»

Sommer selbst bleibt bescheiden: «Es spielt keine Rolle, dass ich einen Unterschied machen konnte, denn wir mussten gemeinsam kämpfen. Als Torwart muss man in solchen Spielen immer wieder zur Stelle sein. Genau das habe ich heute getan.» Abschliessend sagt der Ex-Nati-Star: «Jedes Spiel in dieser Liga ist schwierig, deshalb werden wir einfach versuchen, auf unserem Schwung aufzubauen.»

Bereits am 4. November wartet mit dem PSV Eindhoven der nächste Härtetest auf Club Brügge, bei dem Sommer erneut zum Helden werden könnte.

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