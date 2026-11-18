Ein Fan in Haft, Pyro im Stadion und eine Schlägerei in der Innenstadt: Rund um den FC Thun sorgten zuletzt mehrere Vorfälle für Schlagzeilen. Der Klub nimmt Stellung – und auch die Polizei ordnet die Lage ein.

Das sagt der FC Thun zu seinen Problem-Fans

Das sagt der FC Thun zu seinen Problem-Fans

Darum gehts Thun-Fans sind zuletzt mehrfach negativ aufgefallen. Es drängt sich deshalb eine Frage auf

Ein Thun-Fan sitzt nach einer Attacke auf einen Polizisten in Enschede noch immer im Gefängnis

Beim Heimspiel gegen Hearts unterbrach Pyro-Nebel die Partie, später gab es eine Schlägerei

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Auf dem Rasen erlebt der FC Thun derzeit besondere Zeiten. Der Schweizer Meister spielt erstmals seit 13 Jahren wieder in einer Europacup-Hauptrunde und darf dabei nächste Woche gegen Ajax Amsterdam ran – ein grosser Name im europäischen Fussball. Doch das Europa-Abenteuer sorgt auch abseits des Platzes für Schlagzeilen.

Seit dem Auswärtsspiel gegen Twente Enschede sitzt ein Fan nach einer Attacke auf einen Polizisten in Haft – er wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Und beim Heimspiel gegen die Schotten von Heart of Midlothian muss der Schiedsrichter die Partie wegen dichten Pyro-Nebels für fast zehn Minuten unterbrechen.

Später kommt es in der Innenstadt zu einer Schlägerei. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde in der Folge der Ereignisse auch ein Thun-Fan angehalten.

«Unsere Fans zeichnen sich durch grosse Leidenschaft aus»

Die Vorfälle werfen die Frage auf: Hat ausgerechnet der so familiäre FC Thun ein Fan-Problem? Jener Klub, der im vergangenen Frühling mit dem Meistermärchen international für Aufsehen sorgte.

Die Berner Oberländer antworten auf diese Frage wie folgt: «Unsere Fans zeichnen sich durch grosse Leidenschaft, Treue und eine starke Verbundenheit mit dem Klub aus. Diese positive Fankultur steht für uns im Vordergrund.»

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Gleichzeitig nehme man die jüngsten Ereignisse allerdings ernst. Man setze sich weiter für ein friedliches und respektvolles Miteinander ein.

Zu den Vorfällen in der Innenstadt hält der Klub fest: «Gewalt hat weder im noch ausserhalb des Stadions Platz.» Die Klärung der Vorfälle im öffentlichen Raum liege jedoch bei den zuständigen Behörden.

Auch die Kantonspolizei Bern nimmt gegenüber Blick Stellung: «Generell beobachten wir die Entwicklungen im Umfeld von Fussballspielen aufmerksam und lassen Erkenntnisse jeweils in die Sicherheitsbeurteilungen einfliessen. Einzelne Vorfälle lassen jedoch keine pauschalen Rückschlüsse auf die gesamte Fanszene oder eine generell zunehmende Aggressivität zu.»

Die Thuner Fangruppierung «Blocksüd» lässt eine Anfrage von Blick unbeantwortet.

Die Uefa dürfte Thun bestrafen

Fakt ist trotzdem: Weil die Uefa das Abbrennen von Pyrotechnik strikt verbietet, erwartet den FC Thun eine Busse.

Das bedauert der Klub. Möglicherweise kommt er einigermassen glimpflich davon. Ein Blick auf vergleichbare Fälle zeigt: Eine Geldstrafe von rund 15’000 bis 30’000 Euro ist denkbar. Ein Geisterspiel wie bei Gruppengegner Hajduk Split ist nahezu auszuschliessen, weil Thun zuvor nicht negativ aufgefallen war.

Rassismusvorwurf auf Social Media

Ein weiterer Vorwurf taucht auf Instagram auf. In einem Video erzählt eine Person, ihre Kollegin sei von mutmasslichen Thun-Fans mit Bier überschüttet und rassistisch beleidigt worden.

Die Kantonspolizei Bern hat keine Kenntnis vom geschilderten Vorfall. Dem FC Thun ist das Video aber nicht entgangen.

Der Klub hat sich nach der Veröffentlichung per Privatnachricht bei der Person gemeldet, jedoch keine Antwort erhalten. Er stellt klar: «Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung.» Auch die Anfrage von Blick blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

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