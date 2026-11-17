Wer darf noch vom Nations-League-Sieg 2027 träumen? Wer steigt ab respektive auf? Und wie genau laufen jetzt die nächsten EM- und WM-Qualifikationen ab? Keine Bange, wir bringen Licht ins Dunkel.

Die Nations-League-Übersicht – und ihre Folgen für EM und WM

Die Nations-League-Übersicht – und ihre Folgen für EM und WM

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wer steigt auf?

Schweiz, Nordirland, Österreich, Schweden (von der Liga B in die Liga A), Albanien, Montenegro, Slowakei, Island (von der Liga C in die Liga B).

Wer darf noch vom möglichen Aufstieg träumen?

Slowenien, Ungarn, Irland, Bosnien-Herzegowina (derzeit Liga B), Belarus, Zypern, Färöer-Inseln, Estland (derzeit Liga C).

Wer sind die Viertelfinalisten?

Frankreich, Belgien, Deutschland, Holland, England, Spanien, Portugal, Norwegen.

Nations-League-Resultate vom 17. November Liga A Dänemark – Norwegen 2:3 Wales – Portugal 2:3 Liga B Ukraine – Georgien 1:0 Ungarn – Nordirland 1:1 Israel – Österreich 1:1 Irland – Kosovo 3:0 Bosnien-Herzegowina – Rumänien 2:1 Polen – Schweden 1:1 Liga A Dänemark – Norwegen 2:3 Wales – Portugal 2:3 Liga B Ukraine – Georgien 1:0 Ungarn – Nordirland 1:1 Israel – Österreich 1:1 Irland – Kosovo 3:0 Bosnien-Herzegowina – Rumänien 2:1 Polen – Schweden 1:1 Mehr

Wer steigt ab?

Türkei, Tschechien (von der Liga A in die Liga B).

Wer muss einen möglichen Abstieg fürchten?

Serbien, Kroatien, Dänemark, Wales (derzeit Liga A), Nordmazedonien, Georgien, Israel, Rumänien (derzeit Liga B).

Wann finden die Playoffs, die Viertelfinals und das Final-Four-Turnier statt?

Sowohl die Auf-/Abstiegs-Playoffs (Liga A/B und Liga B/C) als auch die Viertelfinalduelle (Liga A) werden zwischen dem 25. und dem 30. März 2027 mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Wer auf wen trifft, bringt die am 20. November 2026 in Nyon abgehaltene Auslosung (12 Uhr) zutage.

Den Sieger der Nations League 2026/27 ermitteln nach den Viertelfinals die übrig gebliebenen Nationen im Rahmen des Final-Four-Turniers (zwei Halbfinals, Spiel um Platz drei und Final) zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 an einem noch zu bestimmenden Ort.

Hat die Nations League Auswirkungen auf die EM-Qualifikation?

Ja, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Bei der Auslosung, die am 6. Dezember 2026 im nordirischen Belfast über die Bühne geht (18 Uhr), werden die Mannschaften entsprechend der Zwischentabelle der Nations League gesetzt. Was klar ist: Die Schweiz landet in Lostopf zwei. Insgesamt gibt es zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Teams.

Die Nationen, die sich für das Final-Four-Turnier qualifizieren, werden unterschiedlichen Vierergruppen zugelost. Eine Fünfergruppe darf maximal mit einem unterlegenen Viertelfinalisten oder einem Auf-/Abstiegs-Playoff-Teilnehmer bestückt sein. Die Qualifikationsphase startet für die Fünfergruppen im März 2027, für die Vierergruppen im September 2027.

Für die Endrunde qualifizieren sich alle zwölf Gruppensieger sowie die acht besten Zweitplatzierten. Die Ergebnisse der vier Gastgeber England, Irland, Schottland, Wales, die ebenfalls Teil der Qualifikation sind, aber über ein Sicherheitsnetz verfügen, haben Auswirkungen auf die restlichen EM-Tickets (zwei, drei oder vier) und die Anzahl der Playoff-Teilnehmer, die um diese spielen.

Nationen, die ihre Nations-League-Gruppe 2026 (wie die Schweiz) gewonnen haben, aber in der EM-Qualifikation weder Rang eins noch Platz zwei erreichen, können ihren Traum von der Endrunde 2028 womöglich durch einen Bonus-Startplatz in den Playoffs am Leben erhalten.

Wie sieht der künftige Nations-League-Modus aus?

Aus vier Ligen werden nach der EM 2028 deren drei, in denen je 18 Mannschaften dabei sind. Jede Liga wird wiederum in drei Sechsergruppen aufgeteilt. Mit dem Team aus dem gleichen Lostopf duelliert man sich zweimal, mit allen anderen je einmal. So resultieren wie jetzt sechs Gruppenspiele.

Weiterhin gibt es den direkten Auf-/Abstieg sowie Auf-/Abstiegs-Playoffs und der Sieger wird in einer K.-o.-Phase mit Viertelfinals (Rang eins und zwei sowie die zwei besten Gruppendritten der Liga A) und anschliessendem Final-Four-Turnier ermittelt.

Was wird für die WM-Qualifikation neu?

Für die Teilnahme an der Endrunde 2030 nähert sich die Uefa ihrem System des europäischen Klubwettbewerbes (Champions League, Europa League, Conference League) an. Die Nations-League-Teilnehmer der Liga A und B – relevant sind die Ergebnisse der Nations-League-Saison 2028/29 – werden aus drei Lostöpfen in drei Gruppen à je zwölf Mannschaften in der sogenannten Liga 1 (mit der Schweiz) zugeteilt. Danach folgen sechs Spiele – jeweils zwei gegen Teams aus jedem Lostopf.

Die «bestplatzierten Mannschaften», so schreibt es die Uefa, jeder Gruppe der Liga 1 sichern sich das Ticket für die WM in rund dreieinhalb Jahren. Noch ist unklar, was genau das bedeutet. Die Nations-League-Teilnehmer der Liga C behalten während der WM-Qualifikation ihren Nations-League-Modus bei und können anschliessend via Playoffs um die übrig gebliebenen WM-Plätze spielen.