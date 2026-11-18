Das vermeintliche erste Nike-Auswärtstrikot des DFB wurde geleakt – und es wäre gewagt. Mit knalligen Farben kommt es daher und würde mit der bisherigen Linie der deutschen Trikots brechen.

Darum gehts Nach Jahrzehnten mit Adidas beginnt der DFB eine neue Ausrüster-Ära mit Nike

Das mutmassliche DFB-Auswärtstrikot von Nike zeigt Schwarz, grünes Raster und Neon-Gelb am Logo

Das Design bricht mit bisherigen Mustern und soll an grüne Trikots von 1990 und 2018 erinnern

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Der Ausrüsterwechsel des Deutschen Fussball-Bundes von Adidas zu Nike sorgte zuletzt für reichlich Schlagzeilen. Nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit beginnt im neuen Jahr eine neue Ära – und die startet offenbar direkt mit einem Paukenschlag.

Die Leak-Seite «Footy Headlines» hat erste Bilder des mutmasslichen DFB-Auswärtstrikots veröffentlicht. Und eines fällt sofort auf: Das Nike-Design bricht mit gewohnten Mustern. Auf schwarzem Hintergrund scheint ein grünes Raster. An der Taille und den Ärmeln mischen sich gelbe und orange Töne in den Hintergrund. Das DFB-Logo und der Nike-Swoosh strahlen in Neon-Gelb. Das Gesamtpaket erinnert dabei an eine optische Täuschung.

Das Design lehnt sich an die grünen Jerseys der Weltmeisterschaften von 1990 und 2018 an. Laut «Footy Headlines» soll das T-Shirt zu 90 Prozent dem fertigen Trikot entsprechen, bestätigt ist noch nichts.

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Einen ersten Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit zwischen der deutschen Nationalelf und Nike gab es bereits Ende Juni dieses Jahres. Im Rahmen der WM in Kanada, Mexiko und den USA zog ein Boot ein riesiges Banner über den Hudson River – vorbei an der Freiheitsstatue bis vor die Skyline von Manhattan. Zu sehen war DFB-Star Jamal Musiala (23), allerdings noch im verpixelten Heimtrikot. Begleitet wurde die Aktion im grossen Schriftzug: «Hallo New Jersey», also «Hallo, neues Trikot».