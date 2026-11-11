Nun ist es offiziell – das ist das letzte Adidas-Trikot für den DFB. Als krönender Abschluss huldigt man der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

So sieht das letzte Adidas-Trikot der Deutschen aus

So sieht das letzte Adidas-Trikot der Deutschen aus

Darum gehts Adidas bringt ein Spezialflock des letzten DFB-Ausweichtrikot im Retrolook heraus

Der Flock zeigt Legenden wie Beckenbauer, Kroos, Klinsmann und Lingor als Silhouetten mit Nummern

Goldene Rauten ehren über 24'000 Fussballvereine

Fabienne Kleinhenz

Franz Beckenbauer, Toni Kroos, Jürgen Klinsmann oder Renate Lingor: Diese Ikonen zieren ab sofort das brandneue DFB-Spezialtrikot von Adidas. Als Hommage an die grössten Erfolge der Nationalmannschaft verpasst der Ausrüster dem Ausweichtrikot einen satten Retro-Anstrich. Auf dem Rücken prangt die Nummer, kombiniert mit der Silhouette des jeweiligen Stars.

Damit kann sich der deutsche Fan für einen Aufpreis von umgerechnet 18 Franken sein eigenes Legenden-Shirt personalisieren und die glorreichen Zeiten der National-Elf nochmals Revue passieren lassen.

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Es ist der finale Akt einer historischen Ära: Mit diesem Sondertrikot verabschiedet sich der DFB nach über 70 Jahren endgültig vom deutschen Hersteller Adidas. Erst Ende September hatte Adidas das letzte offizielle Nationaltrikot Deutschlands vorgestellt, bevor Nike ab 2027 dann neuer Ausrüster der DFB-Teams wird.