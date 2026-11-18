Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz hält Breel Embolo in der Nati nach wie vor für unverzichtbar. Aber er sieht einen anderen als neue Nummer neun. Zudem mutmasst der 62-fache Nationalspieler, wer sonst noch in der Offensive gesetzt sein wird. Und für wen es eng wird.

Darum gehts Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz, zweitbester Torschütze der Nati-Geschichte, über unsere Offensive

Für Kubi ist Breel Embolo immer noch gesetzt, aber auf einer neuen Position

Die jungen Wilden müssten sich laut Kubi gegen die Big Boys erst noch beweisen

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Unsere junge B-Elf hat gegen Schottland mit vier Toren überzeugt. Stimmt. Derweil sie in Slowenien mit Breel Embolo in der Startelf ein laues Lüftchen war. Aber ich warne vor voreiligen Schlüssen aus diesen beiden Spielen! Oder generell aus dieser fast makellosen Nations-League-Kampagne.

Der Elchtest steht für die Jungen erst noch bevor

Warum? Weil zwei der Gegner mit Schottland und Nordmazedonien sehr schwach waren und Slowenien maximal Mittelmass war. Da muss es unser Anspruch sein, um die 14 Tore zu machen und nur eines zu erhalten. All die jungen Wilden in Ehren, aber wenn es dann gegen England, Spanien oder Frankreich geht, müssen die erst noch beweisen, dass sie gegen solche Teams bestehen können. Breel hat das.

Aber: Nach wie vor ist er für mich kein Stossstürmer. Das hat man gegen Slowenien gesehen. Breel muss hinter der Spitze spielen. Und da wir momentan nur einen haben, dem ich diesen Job zutraue, wird der früher oder später Winsley Boteli heissen müssen. Klar, er ist jung, steckt derzeit ein bisschen in einem Loch. Doch er wird unsere Nummer neun werden! Denn der unverzichtbare Zeki Amdouni ist für mich keine Neun, und Cedric Itten hat nicht die Klasse für die Big Boys.

Und was ist mit Johan Manzambi?

In der klassischen Murat-Yakin-Aufstellung ist Breel die Nummer eins hinter dem Stossstürmer. Obwohl er in der zweitklassigen MLS spielt? Ja. Lionel Messi hat bewiesen, dass man auch als Spieler in den USA WM-Finalist werden kann. Das ist nur eine Frage des Kopfs und des Trainings. Ich bin auch in der Nati geblieben, als ich mit Bologna in die Serie B abgestiegen und dem Klub treu geblieben bin. Ich habe einfach jeweils Zusatzschichten nach dem Teamtraining geschoben.

Und was ist mit Johan Manzambi? Der kann auch auf dem Flügel spielen. Was er übrigens bei Aston Villa auch tut … Auf den Flügeln sind aber eigentlich Ruben Vargas und Dan Ndoye gesetzt. Und weil alle drei diesen Anspruch haben, ist der Konkurrenzkampf brutal.

Rieder kann doch im defensiven Mittelfeld spielen

Und es geht noch weiter damit: Alvyn Sanches ist ein begnadeter Fussballer, dem es aber noch nicht für die ersten elf reicht. Aber das wird kommen. Samuel Ballet? Interessant, aber auch ohne Anspruch auf einen Startplatz. Fabian Rieder und Michel Aebischer: Vor allem für Rieder ist es hart, aber er ist hinter den Spitzen für mich nur die Nummer vier. Und auf der Seite ist er zu wenig entscheidend. So ist er vielleicht eine Option für die beiden (noch) klar gesetzten 34-jährigen Granit Xhaka und Remo Freuler im defensiven Mittelfeld. Dahinter ist Denis Zakaria der wichtigste Back-up. Der zweite ist Djibril Sow. Ardon Jashari hingegen überzeugt mich nicht. Es wäre also Platz für Rieder, der diese Position auch in Augsburg spielt. Für Aebischer, den ich eher dort sehe, und Vincent Sierro wird es deshalb ganz eng.

Wir stellen fest: Der Nati-Coach hat es dank vieler Varianten nicht leicht. Und das ist gut so. Und nötig. Denn in der nächsten Nations League wird ein ganz anderer Wind wehen, wenn es dann gegen die Grossen geht. Zur Erinnerung: Bei den beiden letzten Austragungen, bei denen wir in der Liga A spielten, haben wir neun von zwölf Spielen verloren …

Unser Anspruch muss die direkte EM-Qualifikation sein

Doch zuerst steht die EM-Qualifikation an. Und da muss unser Anspruch die direkte Qualifikation sein, obwohl wir im Topf zwei sind. Denn sollten wir das Pech haben, auf einen der ganz Grossen zu treffen und wir Platz eins nicht holen, müssen wir schlicht einer der besten acht Gruppenzweiten werden, um 2028 auch ohne Umwege dabeizusein.

So oder so: Wir haben genügend sehr gute Spieler für die nächsten zehn Jahre. Wir müssen uns um die Nati kein bisschen Sorge machen.