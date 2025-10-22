DE
Wegen Penalty und Roter Karte
Griechen schiessen gegen Schweizer Schiri

Urs Schnyder ist für Olympiakos nach der 1:6-Klatsche gegen Barcelona der Sündenbock. Die Griechen sind nicht einverstanden mit einer Gelb-Roten Karte und einem Penalty-Entscheid.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
1/6
Olympiakos hadert mit der Leistung von Schiedsrichter Urs Schnyder.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Olympiakos unterliegt Barcelona 1:6, Schiedsrichter Schnyder in der Kritik
  • Trainer Mendilibar bemängelt VAR-Regeln bei Gelb-Roter Karte
  • Umstrittener Elfmeter zum 3:1 durch Lamine Yamal sorgt für Diskussionen
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Olympiakos geht in Barcelona mit 1:6 unter – lange bleibt das Spiel im Olympiastadion aber spannend. Die Griechen sehen die Schuld nicht nur beim eigenen Team, sondern auch bei Schiedsrichter Urs Schnyder (39). 

Das griechische Portal SDNA spricht von einer «peinlichen» Leistung des Schweizers und berichtet, dass ihm Uefa-Schiri-Boss Roberto Rossetti (58) nach dem Spiel einen Besuch in der Kabine abgestattet habe, weil er mit der Spielleitung nicht zufrieden gewesen sei. Er habe zwei für den Spielverlauf entscheidende Szenen zu Unrecht für Barça gepfiffen. 

Ein Vorfall, der Olympiakos auf die Palme bringt, ereignet sich in der 57. Minute. Santiago Hezze (24) wird von Barcelonas Marc Casado (22) gehalten – ein klares Foul des Spaniers. Währenddessen sieht Schnyder einen Schlag von Hezze gegen das Gesicht seines Gegenspielers und zeigt ihm die Gelb-Rote Karte. Die Wiederholung zeigt: Der Schlag sieht eher wie ein leichter Wischer aus, und der Barça-Spieler spielt den sterbenden Schwan. «Die zweite gelbe Karte ist für mich unverständlich», erklärt der spanische Olympiakos-Coach José Luis Mendilibar Etxebarria (64) nach dem Spiel.

Urs Schnyder macht er jedoch keinen Vorwurf, da die VAR-Regel das Problem sei. Dass gelbe Karten, auch wenn sie zu einer gelb-roten führen, nicht vom Videoschiedsrichter geprüft werden dürfen, erschliesst sich dem Basken nicht. «Warum haben wir den VAR, wenn er nicht genutzt wird?» 

«Bin mir sicher, dass er ihn nicht berührt hat»

Auch mit dem Penalty-Entscheid, der zum vorentscheidenden 3:1 durch Lamine Yamal führt, ist Mendilibar nicht einverstanden. «Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Torwart den Gegner nicht berührt hat», meint er. Dass Schlussmann Konstantinos Tzolakis (22) Barças Marcus Rashford (27) berührt, beweisen die TV-Bilder. Ob die Intervention allerdings ein Eingreifen von VAR Fedayi San (42) rechtfertigt, ist diskutabel.

Ganz sicher falsch ist derweil die Einschätzung des griechischen Portals Sport24. Es schreibt von einem Penalty, «den nur der Schweizer Schiedsrichter Schnyder gesehen hat». Dabei hat ihn dieser ja zunächst gar nicht gesehen, sondern wurde von seinem Kollegen San darauf aufmerksam gemacht.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Inter Mailand
Inter Mailand
3
9
9
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
8
9
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
5
Manchester City
Manchester City
3
4
7
6
Bayern München
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle United
Newcastle United
3
6
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
9
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
10
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
11
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
2
4
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
13
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
16
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
3
19
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
21
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-5
3
23
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
24
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
25
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
26
Pafos FC
Pafos FC
3
-4
2
27
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
28
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
29
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
29
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
3
-4
1
32
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
3
-7
1
33
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
3
-8
1
34
SL Benfica
SL Benfica
3
-5
0
35
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
