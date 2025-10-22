Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

1/7 Flavius Daniliuc steht seit Anfang September beim FCB unter Vertrag. Foto: Pius Koller

Damit tut sich Ludovic Magnin (46) schwer. Als der FCB-Trainer nach dem 3:0-Sieg gegen Winterthur darauf angesprochen wird, inwiefern das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor mit Neuzugang Flavius Daniliuc (24) zusammenhängt, erklärt Magnin: «Ich finde es nicht ganz fair, das nur auf eine Person zurückzuführen. Alle machen ihren Job sehr gut.»

Die Zahlen sprechen allerdings für sich. Während der FCB in den ersten elf Spielen in dieser Saison nur einmal zu null gespielt hat, blieb man mit Daniliuc in der Startelf in vier Spielen dreimal ohne Gegentor. «Das liegt nicht an mir», gibt sich der Österreicher bescheiden. Daniliuc führt die immer besser werdende Basler Abwehr auf zusätzliches Defensivtraining zurück, die einzelnen Abläufe würden immer besser funktionieren.

Doch dafür ist der FCB-Königstransfer mitverantwortlich. Seit seinem Startelf-Debüt Ende September gegen Luzern hat er die Rolle eines Abwehrchefs übernommen, dirigiert seine Teamkollegen und ist ein zentraler Bestandteil des Aufbauspiels. Gegen Winterthur ist er der Spieler mit den meisten Ballkontakten und den meisten Pässen. Seinen tollen Auftritt krönt der Abwehrspieler nach einer halben Stunde mit seinem Kopfballtor zum 3:0. «Ich habe mich gefreut, als wäre es das 1:0 in der 90. Minute gewesen», sagt Daniliuc über seinen Premierentreffer.

18 Serie-A-Einsätze in der letzten Saison

Dass er sich beim FCB erst einen Stammplatz erkämpfen musste, liegt daran, dass Daniliuc erst Anfang September nach Basel gekommen ist. «Ich habe ein paar Wochen Training gebraucht», sagt er selbst. Laut dem Portal «transfermarkt.ch» soll der FCB für Daniliuc eine halbe Million Euro Ablöse an Salernitana überwiesen haben. Nach Blick-Infos könnte die Verpflichtung des Verteidigers sogar noch günstiger ausgefallen sein.

Weil sich Salernitana den Verteidiger nach dem zweiten Abstieg in Folge nicht mehr leisten konnte, pokerte der Serie-C-Klub lange um eine hohe Ablöse. Und weil sich die Italiener aber mit keinem Interessenten einigen konnten, schlägt kurz vor Ende des Transferfensters der FCB zu und macht ein Mega-Schnäppchen. Immerhin absolvierte Daniliuc in der letzten Saison auf Leihbasis 18 Serie-A-Partien für Hellas Verona und gehörte im vergangenen Jahr zum österreichischen EM-Kader.

Daniliuc spricht sechs Sprachen

Ausgebildet worden ist Daniliuc im Nachwuchs von Real Madrid und Bayern München, später spielt er neben Italien auch in Österreich und Frankreich. Doch nicht nur die vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die er in seiner noch jungen Karriere bereits gesammelt hat, dürften ihm seinen Start in Basel erleichtert haben.

«Egal, wo ich hingehe, ich wollte immer die Sprache lernen, weil ich wusste, dass mir das sehr helfen wird. Egal, mit wem ich spiele, ich kann mit jedem kommunizieren», erklärt Daniliuc. Dass neben Deutsch, Rumänisch, Englisch, Spanisch und Italienisch auch Französisch zu seinen Sprachen gehört, ist sicher nicht von Nachteil, wenn es am Donnerstag auswärts bei Olympique Lyon mit dem vierten Zu-null-Spiel in Serie klappen soll.