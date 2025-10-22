DE
Torflut und Haalands Megaserie
Unfassbare Rekord-Show in der Champions League

In der Königsklasse fielen am Dienstagabend 43 Tore in neun Partien. Ein Rekord ist damit schon gebrochen, weitere könnten am Mittwoch folgen.
Darum gehts

  • Champions-League-Dienstag: 43 Tore in neun Spielen liefern Rekordquote
  • Erling Haaland egalisiert Cristiano Ronaldos Rekord mit zwölf Treffern in Folge
  • PSG schlägt Leverkusen 7:2, vierthöchste Toranzahl in Champions-League-Geschichte
Carlo Steiner

Der Champions-League-Dienstag war einer für die neutralen Zuschauer: 43 Tore in neun Spielen – und das trotz eines 0:0 im Duell der beiden Aussenseiter Kairat Almaty und Pafos. In anderen Worten: 4,78 Tore pro Begegnung. Das gabs in der Form noch nie.

Die Ergebnisse des Rekord-Dienstags

Barcelona – Olympiakos Piräus 6:1
Kairat Almaty – Pafos 0:0
Arsenal – Atlético Madrid 4:0
Leverkusen – PSG 2:7
Kopenhagen – Borussia Dortmund 2:4
Newcastle – Benfica 3:0
PSV Eindhoven – Napoli 6:2
Union Saint-Gilloise – Inter Mailand 0:4
Villarreal – Manchester City 0:2

Zwar fielen schon zweimal mehr Tore an einem Abend, ein derart hoher Durchschnitt wurde aber nie erreicht. Am 1. Oktober 1997 fiel ein Treffer mehr (44) – allerdings in zwölf Partien, was einem Schnitt von «nur» 3,67 entspricht. Damals bestand der Wettbewerb aus sechs Gruppen und alle Spiele wurden am selben Tag ausgetragen.

Am Mega-Spieltag mit 18 Partien zur selben Zeit am 29. Januar 2025 fielen 64 Tore (3,56). Eine Marke, die noch lange unerreicht bleiben könnte. 

Spieltags-Rekord ist statistisch erwartbar

Ein neuer Runden-Rekord ist vor den zweiten neun Partien vom Mittwochabend mehr als nur aufgegleist. Die bisherige Bestmarke stammt vom fünften Spieltag der Vorsaison, als in 18 Stadien 67 Tore (3,72-Schnitt) fielen. In der zweiten Hälfte des dritten Spieltags der laufenden Spielzeit müsste der Ball den Weg also noch 25 Mal ins Netz finden, um den Rekord zu brechen. Dies ist statistisch gesehen zu erwarten. Denn in der letzten CL-Saison fielen im Durchschnitt 3,27 Tore pro Spiel, für den Rekord sind am Mittwoch lediglich 2,78 notwendig. Eine solch niedrige Torquote wies der Elitewettbewerb des europäischen Fussballs zuletzt in der Saison 2011/12 auf (2,76). 

Die höchste Quote in einer Runde stammt übrigens aus dem Jahr 2000, als am ersten Spieltag 3,94 Tore pro Spiel fielen. Weil vor der Erweiterung von 32 auf 36 Mannschaften (seit 2024/25) nur 16 Spiele pro Woche stattfanden, ist das aber kein absoluter Rekord. 

Haalands Tor ist ein ganz besonderes

Von den Einzelspielen schaffte es am Dienstag kein Match in die Top 3. Das 7:2 von PSG in Leverkusen liefert aber die vierthöchste Toranzahl, die es in Champions-League-Spielen bisher gab. Das 8:4 zwischen Borussia Dortmund und Legia Warschau vom November 2016 bleibt unerreicht. 

Dauerknipser Erling Haaland (25) gelang bei Manchester Citys 2:0 in Villarreal nur einer der 43 Treffer des Abends – dafür aber ein ganz besonderer. Der Norweger traf im zwölften Pflichtspiel in Serie und egalisierte so den Rekord von Cristiano Ronaldo (40) aus dem Jahr 2018. Gegen Aston Villa am Sonntag könnte er sich den alleinigen Rekord sichern. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Inter Mailand
Inter Mailand
3
9
9
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
8
9
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
5
Manchester City
Manchester City
3
4
7
6
Bayern München
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle United
Newcastle United
3
6
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
9
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
10
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
11
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
2
4
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
13
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
16
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
3
19
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
21
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-5
3
23
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
24
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
25
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
26
Pafos FC
Pafos FC
3
-4
2
27
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
28
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
29
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
29
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
3
-4
1
32
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
3
-7
1
33
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
3
-8
1
34
SL Benfica
SL Benfica
3
-5
0
35
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
