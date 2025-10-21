DE
FR
Abonnieren

Nach Protesten von Spielern und Fans
Liga bläst Barça-Auswärtsspiel im Miami wieder ab

Villarreal gegen Barça wird nun doch nicht in Miami stattfinden. Das gibt die Liga am Dienstagabend bekannt.
Publiziert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In Miami hätte das spanische Duell stattfinden sollen.
Foto: Megan Briggs
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Das umstrittene «Auswärts-Auswärtsspiel» des FC Barcelona in Miami findet nach Protesten von Spielern und Fans nun doch nicht statt. Spaniens LaLiga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Villarreal und Barça am 20. Dezember in den USA auszutragen, am Dienstag auf – aufgrund der in Spanien entstandenen «Unsicherheit».

Die Liga bedaure es «zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und unvergleichliche Gelegenheit zur Internationalisierung des spanischen Fussballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann», hiess es am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Ein Spiel im Ausland hätte «einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansion unserer Liga bedeutet», Initiativen wie diese seien «entscheidend, um die Nachhaltigkeit und das Wachstum des spanischen Fussballs zu gewährleisten». Darauf zu verzichten, erschwere «die Generierung neuer Einnahmen» und begrenze «die Fähigkeit der Vereine zu investieren».

Am ersten Spiel einer europäischen Liga im Ausland hatte es heftige Kritik gegeben, sowohl von den Fans, als auch von den Spielern. Die Uefa hatte nur «widerstrebend» und «ausnahmsweise» zugestimmt. Den gleichen Antrag hatte auch die italienische Serie A für das Spiel zwischen der AC Mailand und Como 1907 gestellt. Aufgrund der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro zwei Tage zuvor soll die Partie am 8. Februar im australischen Perth ausgetragen werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
9
11
24
2
FC Barcelona
FC Barcelona
9
14
22
3
Villarreal CF
Villarreal CF
9
6
17
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
9
6
16
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
9
5
16
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
9
2
15
7
Elche CF
Elche CF
9
2
14
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
9
0
14
9
Sevilla FC
Sevilla FC
9
2
13
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
9
1
12
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
1
11
12
Getafe CF
Getafe CF
9
-3
11
13
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-2
10
14
Valencia CF
Valencia CF
9
-4
9
15
Levante UD
Levante UD
9
-4
8
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
9
-4
8
17
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
9
-3
7
18
Real Sociedad
Real Sociedad
9
-5
6
19
Real Oviedo
Real Oviedo
9
-12
6
20
FC Girona
FC Girona
9
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen