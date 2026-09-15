2028 kehrt das Champions-League-Endspiel nach München zurück. Auch die nächsten Austragungsorte der anderen europäischen Finals stehen fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Champions-League-Final 2028 in München, 2029 im Camp Nou in Barcelona

Europa-League-Final 2028 in Bukarest

Supercup 2028 erstmals in Astana, Kasachstan ausserhalb Europas ausgetragen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

2025 stemmte Paris Saint-Germain die Champions-League-Trophäe in der Allianz Arena in die Höhe. Bald wird der Final wieder in München ausgetragen. Das gab die Uefa am Dienstag bekannt.

Schon 2028 findet das Endspiel wieder im Süden Deutschlands statt. Wieder eine Chance auf ein «Finale dahoam» für die Bayern also.

Zudem gab die Uefa auch gleich den Final-Austragungsort für das darauffolgende Jahr bekannt. 2029 wird das Endspiel der Königsklasse im bis dahin vielleicht endlich fertig umgebauten Camp Nou in Barcelona ausgetragen. Spätestens dann will Barça nach 2015 endlich wieder einmal im grössten europäischen Klubfussball-Final dabei sein. Bei den Frauen finden die Finals 2028 in Lyon und 2029 in Cardiff statt.

Beim Supercup ist noch nicht alles klar

Neben dem Endspiel der Königsklasse wurden auch die Austragungsorte für die Finals der Europa League und der Conference League bekannt gegeben. Das Endspiel der Europa League wird 2028 im Nationalstadion Rumäniens in der Hauptstadt Bukarest ausgetragen. Ein Jahr später geht es ins Nachbarland Serbien ins bis dahin neu gebaute Nationalstadion in Belgrad.

Der Conference-League-Final 2028 wird derweil in Turin im Allianz Stadium ausgetragen. 2029 ist dann die Puskas Arena in Budapest dran.

Bei der Planung des Supercups hinkt die Uefa noch etwas hinterher. Bisher wurden erst die Austragungsorte für 2027 und 2028 bekannt gegeben. Nächstes Jahr findet der Supercup in Amsterdam statt, 2028 wird ausserhalb Europas gespielt. Das Endspiel wird in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, ausgetragen.