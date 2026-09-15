DE
FR
Abonnieren

Uefa gibt Endspiel-Austragungsorte bekannt
Final der Champions League kehrt nach München zurück

2028 kehrt das Champions-League-Endspiel nach München zurück. Auch die nächsten Austragungsorte der anderen europäischen Finals stehen fest.
Publiziert: 16:10 Uhr
Kommentieren
1/5
Das Endspiel der Champions League 2028 wird erneut in der Allianz Arena ausgetragen.
Foto: imago images/Michael Weber

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Final 2028 in München, 2029 im Camp Nou in Barcelona
  • Europa-League-Final 2028 in Bukarest
  • Supercup 2028 erstmals in Astana, Kasachstan ausserhalb Europas ausgetragen
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

2025 stemmte Paris Saint-Germain die Champions-League-Trophäe in der Allianz Arena in die Höhe. Bald wird der Final wieder in München ausgetragen. Das gab die Uefa am Dienstag bekannt.

Schon 2028 findet das Endspiel wieder im Süden Deutschlands statt. Wieder eine Chance auf ein «Finale dahoam» für die Bayern also.

Zudem gab die Uefa auch gleich den Final-Austragungsort für das darauffolgende Jahr bekannt. 2029 wird das Endspiel der Königsklasse im bis dahin vielleicht endlich fertig umgebauten Camp Nou in Barcelona ausgetragen. Spätestens dann will Barça nach 2015 endlich wieder einmal im grössten europäischen Klubfussball-Final dabei sein. Bei den Frauen finden die Finals 2028 in Lyon und 2029 in Cardiff statt.

Beim Supercup ist noch nicht alles klar

Neben dem Endspiel der Königsklasse wurden auch die Austragungsorte für die Finals der Europa League und der Conference League bekannt gegeben. Das Endspiel der Europa League wird 2028 im Nationalstadion Rumäniens in der Hauptstadt Bukarest ausgetragen. Ein Jahr später geht es ins Nachbarland Serbien ins bis dahin neu gebaute Nationalstadion in Belgrad.

Der Conference-League-Final 2028 wird derweil in Turin im Allianz Stadium ausgetragen. 2029 ist dann die Puskas Arena in Budapest dran.

Mehr Fussball
Saudische «Fans» verhöhnen Diogo Jota (†28)
Ronaldo fordert harte Strafe
Saudische «Fans» verhöhnen Diogo Jota (†28)
Auch Fassnacht tritt aus der Nati zurück
Mit Video
«Es fühlt sich richtig an»
Auch Fassnacht tritt aus der Nati zurück
Kosovo-Spieler drohen mit Nationalteam-Boykott
Vor Nations-League-Auftakt
Kosovo-Spieler drohen mit Boykott des Nationalteams

Bei der Planung des Supercups hinkt die Uefa noch etwas hinterher. Bisher wurden erst die Austragungsorte für 2027 und 2028 bekannt gegeben. Nächstes Jahr findet der Supercup in Amsterdam statt, 2028 wird ausserhalb Europas gespielt. Das Endspiel wird in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, ausgetragen.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        FC Bayern München
        FC Bayern München