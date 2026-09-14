Rúben Neves wurde bei einem Spiel in Saudi-Arabien mit «Jota»-Rufen provoziert. Auch Superstar Cristiano Ronaldo reagiert auf die respektlosen Gesänge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rúben Neves bei Spiel in Saudi-Arabien mit «Jota»-Rufen provoziert

Neves reagiert emotional

Cristiano Ronaldo fordert Stadionsperren für die «Fans»

Gabriel Knupfer Redaktor News

In Saudi-Arabien spielen zahlreiche Superstars. Das sorgt nicht nur für Freude. Nun trafen primitive Gesänge den Portugiesen Rúben Neves (29). Beim Auftritt von al-Hilal bei Al-Taawoun provozieren die Heimfans immer wieder mit «Jota»-Rufen, wie das Portal T-Online berichtet.

Zur Erinnerung: Diogo Jota (†28) starb im Juli 2025 gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Autounfall. Neves und Jota waren eng befreundet und der heutige al-Hilal-Spieler gehörte bei der Beerdigung seines ehemaligen Kollegen (Wolverhampton Wanderers) zu den Sargträgern.

Neves reagiert noch auf dem Platz. Er klatscht sarkastisch zum Publikum und zeigt mit dem Finger in den Himmel. «Ich hoffe, sie gehen später nicht beten, nach dem, was sie heute getan haben», so der Portugiese nach der Partie.

Cristiano Ronaldo (41), der wie Neves mit Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft spielte, meldet sich zum Vorfall auf Instagram: «Die Liga muss Massnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans bestrafen. Menschen, die sich so benehmen, sollten nie wieder ein Stadion betreten dürfen», schreibt der al-Nassr-Spieler.