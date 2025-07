1/8 Der portugiesische Fussball-Star Diogo Jota ist tödlich verunglückt. Foto: Offside via Getty Images

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Tragödie in Spanien: Fussball-Profi Diogo Jota (†28) verunglückt bei einem Auto-Unfall gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†26) in der spanischen Provinz Zamora tödlich, wie spanische und portugiesische Medien berichten. Behörden informieren am Donnerstagmorgen erst über einen Auto-Unfall, bei dem zwei junge Männer verstarben. Im Verlaufe des Morgen bestätigt der portugiesische Fussballverband die Berichte.

0:51 Ausgebranntes Wrack: Video zeigt Unfallstelle nach tödlichem Crash von Diogo Jota

Zum Unglück kam es auf der Strecke A-52 in der Gemeinde Palacios de Sanabria nahe der portugiesischen Grenze. Laut Zeugen, die den Notruf getätigt haben, soll das Fahrzeug von der Strecke abgekommen sein und danach Feuer gefangen haben.

Diogo Jota hatte erst vor elf Tagen, am 22. Juni, seine Verlobte Rute Cardoso geheiratet. «Ja, für immer», hatte er danach auf seinen sozialen Medien gepostet. Gemeinsam hatte das Paar drei Kinder.

Diogo Jota hinterlässt eine Frau und drei kleine Kinder. Foto: Instagram / Diogo Jota

«Ein aussergewöhnlicher Mensch»

In einem ersten Statement am Donnerstagmorgen zeigt sich der portugiesische Fussballverband vom Geschehenen erschüttert. Diogo Jota sei nicht nur ein «fantastischer Spieler, sondern auch ein aussergewöhnlicher Mensch» gewesen. «Mit seiner ansteckenden Lebensfreude und Ausstrahlung war er eine feste Grösse in jedem Team», trauert der Verband um den Stürmer.

Im Andenken an die verstorbenen Brüder, André war selbst auch Fussball und lief in Portugals Zweitliga für Penafiel auf, wird es beim Spiel der Frauen-EM zwischen Portugal und Spanien (ab 21 Uhr) zu einer Schweigeminute kommen. Kurz nach dem Verband äussert sich auch der FC Liverpool zur tragischen Nachricht, spricht den Angehörigen sein Beileid aus, wird bis auf Weiteres aber keine Kommentare mehr dazu abgeben.

Meister und Pokalsieger mit Liverpool

Der aus Porto stammende Diogo Jota betrat spätestens mit seinem Wechsel zu Liverpool 2020 die ganz grosse Fussballbühne. Für die Reds absolvierte der Portugiese insgesamt 182 Einsätze und gewann in dieser Saison den Meistertitel. Auch bei Portugals Triumphen in der Nations-League-Triumph 2019 und 2025 war er dabei. Für Portugals Nationalmannschaft kam er in 49 Spielen – zuletzt im Nations-League-Final am 8. Juni gegen Spanien – zum Einsatz.