Provokation bei den Bayern, Schweizer Duell und ein Debüt

Ein Schweizer Wiedersehen, Mega-Kracher und eine besondere Herausforderung für Bayern München. Der zweite Spieltag der Champions League hat einiges zu bieten.

Darum gehts Viking Stavanger fordert Bayern heraus

Schweizer Duell bei Inter gegen Brügge

ManCity gegen PSG und Atlético Madrid gegen ManUtd

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Noch bevor der zweite Spieltag der Champions League richtig losgeht, sorgen die kühlen Norweger bereits mit einem Feuerwerk vor dem Bayern-Hotel für Aufsehen. Zudem kommt es in Mailand zum Duell zweier ehemaliger Nati-Kollegen und in Manchester zum «Scheich-Duell». Das erwartet dich am Dienstag und Mittwoch:

Bayerns Herausforderung im hohen Norden

Bayern München steht am Dienstag (21 Uhr) vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Der deutsche Rekordmeister ist in den Norden gereist und gastiert beim norwegischen Klub Viking Stavanger. Doch bereits in der Nacht vor dem Spiel werden die Münchner erstmals provoziert. Knapp 20 Stunden vor dem Anpfiff knallt es vor dem «Radisson Blu Atlantic», in dem die FCB-Stars untergebracht sind. Wie die «Bild» berichtet, wird während knapp zwei Minuten Feuerwerk gezündet.

0:27 Um 1 Uhr nachts: Bayern werden vor CL-Spiel in Stavanger von Feuerwerk geweckt

Auch sportlich wartet eine ungewohnte Herausforderung auf die Bayern: Sie müssen sich auf Kunstrasen beweisen – für viele Spieler eine Premiere auf diesem Niveau. Für Cheftrainer Vincent Kompany (40) ist der ungewohnte Untergrund allerdings kein grosses Thema, wie er an der Pressekonferenz erklärt.

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Schweizer Wiedersehen in Mailand

In Mailand empfängt Inter am Dienstag (21 Uhr) den belgischen Vertreter Brügge. Im Giuseppe-Meazza-Stadion kommt es dabei zur Rückkehr von Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (37), der im Sommer von den Nerazzurri nach Belgien wechselte. Mit Manuel Akanji (31) trifft er auf einen ehemaligen Teamkollegen, mit dem er sowohl bei Inter als auch in der Nati zusammenspielte. Während Sommer gesetzt ist, ist ein Einsatz Akanjis noch fraglich.

Stamford Bridge – ohne die Blues

Der Krieg in der Ukraine zwingt Schachtar Donezk dazu, seine Heimspiele ausserhalb der Heimat auszutragen. Statt in der Donbass Arena empfängt der ukrainische Klub seine Gegner in der Champions League an der Stamford Bridge in London. Dort kommt es am Mittwoch (21 Uhr) zum Duell mit AEK Athen. Für Schachtar ist das Stadion des FC Chelsea damit vorübergehend die europäische Heimat.

Das «Scheich-Duell» im Etihad

Am Mittwoch (21 Uhr) empfängt das wegen Finanzvergehen verurteilte Manchester City, das mittlerweile Einspruch eingelegt hat, den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Etihad Stadium. Sportlich läuft es für die Skyblues rund: Alle bisherigen Spiele in der Premier League konnten die Citizens gewinnen. Nun wollen sie sich auch in der Königsklasse an der Tabellenspitze festsetzen.

Bereits am Dienstag (21 Uhr) kommt es zu einem weiteren Gigantenduell: Manchester United gastiert bei Atlético Madrid. Besonders spannend wird auch das Aufeinandertreffen an der Seitenlinie. Diego Simeone (56) und Michael Carrick (45) stehen sich dabei erstmals als Trainer gegenüber.

Alle Spiele des 2. Spieltags Dienstag, 13. Oktober Sabah FK – Slavia Prag (18.45 Uhr) Lens – Sporting Lissabon (18.45 Uhr) Viking Stavanger – Bayern München (21 Uhr) Villarreal – Napoli (21 Uhr) Villarreal – Napoli (21 Uhr) RB Leipzig – PSV Eindhoven (21 Uhr) Galatasaray – Barcelona (21 Uhr) Inter Mailand – Brügge (21 Uhr) Atlético Madrid – Manchester United (21 Uhr) Arsenal – LOSC Lille (21 Uhr) Mittwoch, 14. Oktober Linzer ASK – Liverpool (18.45 Uhr) Feyenoord Rotterdam – Como (18.45 Uhr) Slovan Bratislava – VfB Stuttgart (21 Uhr) Manchester City – Paris St-Germain (21 Uhr) FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund (21 Uhr) Schachtar Donezk – AEK Athen (21 Uhr) Aston Villa – Fenerbahce (21 Uhr) AS Roma – Real Madrid (21 Uhr) Betis Sevilla – Porto (21 Uhr) Dienstag, 13. Oktober Sabah FK – Slavia Prag (18.45 Uhr) Lens – Sporting Lissabon (18.45 Uhr) Viking Stavanger – Bayern München (21 Uhr) Villarreal – Napoli (21 Uhr) Villarreal – Napoli (21 Uhr) RB Leipzig – PSV Eindhoven (21 Uhr) Galatasaray – Barcelona (21 Uhr) Inter Mailand – Brügge (21 Uhr) Atlético Madrid – Manchester United (21 Uhr) Arsenal – LOSC Lille (21 Uhr) Mittwoch, 14. Oktober Linzer ASK – Liverpool (18.45 Uhr) Feyenoord Rotterdam – Como (18.45 Uhr) Slovan Bratislava – VfB Stuttgart (21 Uhr) Manchester City – Paris St-Germain (21 Uhr) FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund (21 Uhr) Schachtar Donezk – AEK Athen (21 Uhr) Aston Villa – Fenerbahce (21 Uhr) AS Roma – Real Madrid (21 Uhr) Betis Sevilla – Porto (21 Uhr) Mehr

Grosses Debüt für den kleinen Nachbarn

Nach einem verrückten Playoff-Duell gegen Celtic Glasgow steht LASK Linz erstmals in der Klubgeschichte in der Champions-League-Gruppenphase. Beim Heimdebüt am Mittwoch (18.45 Uhr) wartet gleich ein grosser Brocken auf die Österreicher. Der englische Topklub Liverpool gastiert in Linz. Für den LASK ist es eine schwierige Aufgabe, um den ersten Sieg in der Königsklasse zu erringen.

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