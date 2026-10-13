Manuel Neuer unterlief vor drei Tagen zwei grobe Fehler, woraufhin sich der deutsche Meister in der Bundesliga bei Augsburg mit einem 2:2 begnügen musste. In Stavanger wird ihn Jonas Urbig im Tor vertreten. Für ihn ist es der dritte Einsatz in dieser Saison.
«Manuel konnte heute nicht trainieren. Er hat etwas im Bein gespürt. Damit ist die Frage, wer im Tor stehen wird, schnell beantwortet. Wir wollen es nicht als Verletzung bezeichnen, wissen aber nicht, wie lange es ihn ausser Gefecht setzen wird. Deshalb ergibt es keinen Sinn, ein Risiko einzugehen», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany laut der Nachrichtenagentur DPA.
Bayern München ist mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen den norwegischen Klub Bodö/Glimt in die Ligaphase der Champions League gestartet.
Dieser Artikel ist zuerst auf sport.sk erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
1
-5
0