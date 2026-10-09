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Real-Legende
Steht Toni Kroos in Spanien bald an der Seitenlinie?

Weltmeister und Real-Legende Toni Kroos (36) hat seine Profi-Karriere 2024 offiziell beendet. Nun könnte er allenfalls zurückkehren, wenn auch in einer anderen Rolle.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Toni Kroos ist wohl einer der erfolgreichsten Mittelfeldspieler aller Zeiten.
Foto: David Ramos

Darum gehts

  • Toni Kroos trat 2024 nach dem CL-Triumph und der EM zurück
  • Laut «AS» absolviert er nun den Trainerlehrgang
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Fabienne Kleinhenz

Ein Abschied für die Geschichtsbücher: Mit dem Champions-League-Sieg krönte Toni Kroos (34) im Jahr 2024 seine beispiellose Karriere. Sechs Champions-League-Titel, ein Weltmeistertitel und unzählige nationale wie internationale Trophäen machen den Mittelfeldstrategen zu einem der erfolgreichsten Fussballer aller Zeiten.

Bald an der Seitenlinie?

Nach seinem Rücktritt startete er verschiedene Projekte – unter anderem die «Toni Kroos Academy» in Madrid, in der er junge Nachwuchstalente fördert und ausbildet. Zudem hat er seinen eigenen Podcast und er gründete die Icon League mit, eine Kleinfeld-Hallenfussball-Liga.

Doch jetzt könnte bald eine neue Haupttätigkeit dazukommen. Denn: Wie die spanische «AS» berichtet, hat sich der ehemalige Bayern- und Real-Spieler beim spanischen Verband für den Trainerlehrgang für ehemalige Profi-Fussballer angemeldet.

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Real wäre eine Option

Schliesst er die Ausbildung erfolgreich ab, erhält das ehemalige Mittelfeld-Ass die Trainer-Lizenz für die höchste Spielklasse in Spanien. Theoretisch stünden ihm dann alle Türen als Chefcoach einer spanischen Mannschaft offen. Auch jene bei Real Madrid.

Kroos zurück bei den Königlichen? Ein Traum für die Real-Fans. Doch noch ist es nicht so weit.

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