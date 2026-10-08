Zwei legendäre Spanier gehen zwei unterschiedliche Wege. Während David Silva sein Comeback gibt, verabschiedet sich Pedro Rodriguez von der Fussballbühne.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrt David Silva im Alter von 40 Jahren auf die Fussballbühne zurück. Der Spanier hat einen Vertrag bei Sha Tin in der Hong Kong Premier League unterschrieben. Dies teilen der Verein und der Spieler auf Instagram mit.

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Unter dem Post schreibt der Klub: «Yo! Absolut verrückt! Wir geben offiziell bekannt, dass der legendäre spanische Mittelfeldspieler David Silva offiziell zu Supreme Sha Tin gewechselt ist!» In einer Video-Botschaft meldet sich auch Silva selbst zu Wort: «Ich bin sehr glücklich, mich Supreme Sha Tin für dieses Erlebnis anzuschliessen.»

Und weiter: «Ich freue mich sehr darauf, nach Hongkong zu kommen, die Kultur, die Menschen und das Essen in Sha Tin zu geniessen – und natürlich auch den Fussball in Hongkong.»

Comeback nach drei Jahren Pause

Mit der spanischen Nationalmannschaft hat Silva 2010 die Welt- sowie 2008 und 2012 die Europameisterschaft gewonnen. Während seiner zehn Jahre bei Manchester City zwischen 2010 und 2020 wurde der Spanier unter anderem viermal englischer Meister sowie fünfmal Ligapokalsieger, bevor er zu Real Sociedad wechselte.

2023 zog sich der Mittelfeldspieler eine schwere Knieverletzung zu und beendete damals im Sommer seine Karriere. Insgesamt hat Silva im Klubfussball 771 Pflichtspiele absolviert, 124 Tore erzielt und 193 Treffer vorbereitet – den Grossteil davon bei den Citizens. Nun schnürt der legendäre Spieler nach drei Jahren Pause seine Fussballschuhe in Hongkong.

Die andere Legende hört auf

Währenddessen gibt ein genauso legendärer Fussballer und Silvas Nationalmannschaftskollege seinen Abschied. Pedro Rodriguez (39) wurde mit dem ehemaligen City-Spieler Welt- und Europameister (2010, 2012). Mit Barça gewann der Offensivspieler drei Champions-League-Titel sowie die spanische Meisterschaft zwischen 2008 und 2015 fünfmal.

Danach folgte der Wechsel zu Chelsea, wo Pedro fünf Jahre verbrachte und diverse weitere Titel sammelte. Zuletzt spielte der Spanier bei Lazio Rom. Sein Vertrag wurde vergangenen Sommer nicht mehr verlängert. So hängt der ehemalige Offensivspieler seine Fussballschuhe nach einer beinahe 20-jährigen Fussballkarriere an den Haken.

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Knackt Silva Pedros Marke?

«Ich habe das Gefühl, dass es der Moment ist», schreibt Pedro in einem Instagram-Post am Mittwoch. «Der Moment, um einen Schritt nach vorne zu machen und ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen. Danke Fussball, dass du mich so glücklich gemacht hast.» Der Spanier hat im Klubfussball insgesamt 794 Spiele absolviert und dabei 197 Tore erzielt sowie 113 vorbereitet. Ob Silva diese Marke noch übertrifft, wird sich zeigen.