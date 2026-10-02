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Finanzskandal in England
ManCity mit Einspruch gegen Liga-Urteil

Manchester City hat offiziell Einspruch gegen die Schuldsprüche der Premier League wegen finanzieller Verstösse eingelegt.
Publiziert: vor 1 Minute
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Manchester City bestreitet alle Anschuldigungen der Premier League.
Foto: Robbie Jay Barratt - AMA
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Wovon ausgegangen werden konnte, ist nun offiziell: Manchester City ficht die Schuldsprüche wegen finanzieller Ungereimtheiten an. Dies geht aus einem Statement der Premier League vom Freitag hervor.

«Der Verein hat beim Vorsitzenden des Rechtsausschusses Berufung eingelegt», schreibt die englische Eliteliga, die den zehnfachen Meister am Dienstag in sämtlichen 115 Anklagepunkten für schuldig befunden hat.

Die Citizens haben den Anschuldigungen umgehend widersprochen. «Manchester City ist sowohl enttäuscht als auch überrascht über die heute veröffentlichte Stellungnahme der Premier-League-Kommission. Der Verein ist unschuldig bezüglich der Anschuldigungen der Premier League, und es liegen umfassende und unwiderlegbare Beweise vor, die seine Positionen in diesem Fall stützen. Der Verein wird daher in allen relevanten regulatorischen und rechtlichen Gremien unnachgiebig und, wo nötig, proaktiv vorgehen», teilte der Klub mit.

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Massive finanzielle Verfehlungen

Die Meldung über die Verfehlungen, die der renommierte Fussballjournalist David Ornstein von The Athletic am letzten Freitag publik gemacht hatte, schlug in England ein wie eine Bombe.

Untersuchungen einer unabhängigen Kommission der Liga haben ergeben, dass ManCity zwischen 2009 und 2018 Scheinverträge mit einer Reihe von kommerziellen Partnern abschloss, welche die effektiven Vereinbarungen zwischen den Parteien falsch darstellten und sich «zudem auf Scheinvereinbarungen mit anderen stützten, um die Einnahmen des Vereins künstlich aufzublähen und seine Kosten zu senken». Zudem sollen die Skyblues falsche Jahresabschlüsse eingereicht und so den wahren Stand der Finanzen gegenüber den Wirtschaftsprüfern und Fussballbehörden verschleiert haben. Auch die Ausgabenobergrenzen seien überschritten worden.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
5
8
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
4
12
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
11
10
4
Brentford FC
Brentford FC
5
6
9
5
Leeds United
Leeds United
5
4
9
6
Liverpool FC
Liverpool FC
5
3
9
7
Everton FC
Everton FC
5
3
9
8
Hull City
Hull City
5
2
8
9
Newcastle United
Newcastle United
5
0
8
10
Chelsea FC
Chelsea FC
5
-2
7
11
Ipswich Town
Ipswich Town
5
-4
6
12
Manchester United
Manchester United
5
0
5
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-1
5
14
FC Sunderland
FC Sunderland
5
-4
4
15
Crystal Palace
Crystal Palace
5
-5
4
16
Aston Villa
Aston Villa
5
-5
4
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
-2
3
18
Coventry City
Coventry City
5
-9
3
19
FC Fulham
FC Fulham
5
-3
2
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
-6
2
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