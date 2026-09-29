Wayne Rooney will keinen nachträglichen Titel für Manchester United. Sollte Manchester City die Meisterschaft von 2012 wegen finanzieller Verstösse aberkannt werden, will der ehemalige Stürmer nichts erben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wayne Rooney lehnt nachträgliche Premier-League-Medaille aus 2012 entschieden ab

Manchester City stehen 114 finanzielle Regelverstösse von 2009 bis 2018 vor

2012 verlor United trotz 7 Punkten Vorsprung bei 5 verbleibenden Spielen

Blick Sportdesk

Die ManUtd-Ikone Wayne Rooney (40) sorgt mit einer klaren Ansage für Aufsehen. Sollte Manchester City der Premier-League-Titel von 2012 aberkannt werden, will Rooney nichts davon wissen, die Meisterschaft nachträglich zugesprochen zu bekommen. Damit stellt er sich gegen ehemalige Teamkollegen wie Rio Ferdinand und David de Gea, die eine nachträgliche Übergabe des Titels befürworten.

Hintergrund sind die schweren Vorwürfe gegen Manchester City. Dem Klub werden im Zeitraum von 2009 bis 2018 zahlreiche finanzielle Regelverstösse vorgeworfen. Es geht um 114 von 115 Anklagepunkten. Eine Aberkennung des Titels von 2012 steht im Raum.

Rooney erinnert sich noch genau an das dramatische Saisonfinale. Im Podcast «Stick To United» sagt er: «Ich habe gehört, dass Rio über eine weitere Premier-League-Medaille gesprochen hat. Ehrlich gesagt würde ich mich nicht wohlfühlen, eine solche Medaille zu akzeptieren.»

Rooney reichen 5 Medaillen

United habe den Titel damals selbst aus der Hand gegeben. «Wir hatten sechs oder sieben Punkte Vorsprung bei vier oder fünf verbleibenden Spielen – und haben alles verspielt», sagt Rooney. Für ihn wäre eine nachträgliche Medaille deshalb schlicht nicht richtig.

Gleichzeitig zeigt Rooney Verständnis für die damaligen City-Spieler. Sie hätten auf dem Platz um den Titel gekämpft und in ihren Köpfen die Meisterschaft gewonnen. «Wenn sie nichts von den Vorgängen im Klub wussten, wäre ich an ihrer Stelle absolut am Boden zerstört», erklärt er.

Und dann kommt Rooney zum entscheidenden Punkt: «Wir haben eindeutig nicht den ersten Platz belegt.» Eine Strafe gegen die Verantwortlichen könne er nachvollziehen. Eine zusätzliche Medaille für sich selbst wolle er aber nicht. «Ich bin glücklich mit meinen fünf gewonnenen Medaillen und möchte keine weitere.»

Der Final von 2012 bleibt ohnehin unvergessen. United gewinnt im Stadium of Light in Sunderland 1:0, Rooney trifft per Kopf. Doch während die Red Devils bereits feiern, dreht City im Etihad Stadium gegen die Queens Park Rangers die Partie in der Nachspielzeit. Edin Dzeko und Sergio Agüero treffen und entreissen United in letzter Sekunde den Titel.

Dieser Artikel ist zuerst auf «A Bola» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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