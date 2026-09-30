Der ehemalige ManCity-Präsident David Bernstein fordert harte Strafen. Der Klub soll aus der Premier League ausgeschlossen werden, wenn der Einspruch gegen die Finanzregelverstösse scheitert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Manchester-City-Präsident fordert Ausschluss aus Premier League bei Berufungsabweisung

Über neun Spielzeiten Einnahmen manipuliert und Kosten um 1 Milliarde Euro gesenkt

Klub hat bis 2. Oktober Zeit für Einspruch gegen Entscheidung

Blick Sportdesk

Der ehemalige Präsident von Manchester City, David Bernstein, fordert harte Sanktionen gegen seinen Ex-Klub, sollte das Berufungsverfahren scheitern. Bernstein, der den Verein von 1998 bis 2003 leitete, äussert sich klar: «Wenn der Einspruch abgewiesen wird, darf Manchester City nicht weiter in der Premier League spielen. Der Klub muss Konsequenzen tragen. Und das sage ich als Fan des Vereins», erklärt er gegenüber BBC Radio Five Live.

Die Forderung kommt, nachdem eine unabhängige Kommission den Verein für schuldig befand, über einen Zeitraum von neun Spielzeiten hinweg die finanziellen Regeln der Premier League verletzt zu haben. Laut dem Bericht der Kommission habe Manchester City Einnahmen künstlich aufgebläht und Kosten um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt. Ziel war es, die Einhaltung der finanziellen Regularien der Premier League und der Uefa vorzutäuschen. Zudem soll der Klub die Investitionslimits der Liga erheblich überschritten haben.

Bernstein stellte zudem die Führungsetage des Vereins infrage: «Mein erster Gedanke ist: Soll diese Geschäftsführung weitermachen? Sollten die Verantwortlichen nicht sofort suspendiert werden?» Für ihn steht fest, dass es sich um einen «sehr, sehr schweren Fall» handelt, der über den Fussball hinausgeht und die Glaubwürdigkeit der Liga gefährdet.

Laut Bernstein dürfen die Sanktionen nicht nur finanzieller Natur sein. Die Premier League hat angekündigt, das Verfahren zügig abzuschliessen. Der Verein hat bis zum 2. Oktober Zeit, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.