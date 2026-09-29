Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission der Premier League in 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Klub soll Scheinverträge genutzt haben, um Einnahmen aufzublähen und Kosten zu verschleiern. Die Citizens dementieren die Anschuldigungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Premier League spricht Manchester City in 115 Anklagepunkten schuldig

ManCity soll Einnahmen künstlich aufgebläht und Kosten gesenkt haben

Klub hat bis 2. Oktober Einspruchsfrist gegen das Urteil

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es sind heftige Vorwürfe, die die Premier League gegen Manchester City erhoben hat. Eine unabhängige Kommission hat die Skyblues nun in allen 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie die Liga in einer Medienmitteilung schreibt. «The Athletic» berichtete noch davon, dass ManCity in 114 von 115 Punkten für schuldig befunden wurde.

Untersuchungen der Kommission haben ergeben, dass ManCity zwischen 2009 und 2018 Scheinverträge mit einer Reihe von kommerziellen Partnern abschloss, welche die effektiven Vereinbarungen zwischen den Parteien falsch darstellten und sich «zudem auf Scheinvereinbarungen mit anderen stützten, um die Einnahmen des Vereins künstlich aufzublähen und seine Kosten zu senken».

Zudem sollen die Skyblues falsche Jahresabschlüsse eingereicht und so den wahren Stand der Finanzen gegenüber den Wirtschaftsprüfern und Fussballbehörden verschleiert haben. Darüber hinaus seien die Ausgabenobergrenze der Premier League und der Uefa erheblich überschritten worden. Als letzten grossen Punkt habe Manchester City während der Untersuchung mehrfach gegen die Pflichten zur Zusammenarbeit und zum Handeln in bestem Glauben gegenüber der Liga verstossen.

City widerspricht vehement

Aus diesen Gründen ist für die Kommission eindeutig klar: «Der Verein hat durch sein Verhalten eindeutig die Premier-League-Regeln umgehen wollen.» City hat nun bis zum 2. Oktober Zeit, um Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Und das werden die Citizens auch tun, wie sie in einem Statement schreiben: «Manchester City FC ist sowohl enttäuscht als auch überrascht über die heute veröffentlichte Stellungnahme der Premier-League-Kommission. Der Verein ist unschuldig bezüglich den Anschuldigungen der Premier League, und es liegen umfassende und unwiderlegbare Beweise vor, die seine Positionen in diesem Fall stützen. Der Verein wird daher in allen relevanten regulatorischen und rechtlichen Gremien unnachgiebig und, wo nötig, proaktiv vorgehen.»

Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen und wesentliche Teile seien noch nicht geklärt. Man werde alle Rechtsmittel ausschöpfen, da das Urteil eindeutige wesentliche Fehler «in Bezug auf Recht, Prinzipien und Tatsachen enthält» und daher nicht haltbar sei.

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