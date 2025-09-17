DE
FR
Abonnieren

Peinlicher Interview-Moment
Juve-Yildiz kennt BVB-Keeper Kobel nicht

Gregor Kobel? Wer ist denn das? Juventus Turins Kenan Yildiz hat im Interview nach dem 4:4 gegen Dortmund keine Ahnung, gegen wen er im Spiel einen Treffer erzielt hat. Er hält den Nati-Goalie für einen Rechtsverteidiger.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Juves Kenan Yildiz trifft beim 4:4 gegen Dortmund zum zwischenzeitlichen 1:1.
Foto: IMAGO/Nicolo Campo

Darum gehts

  • Juventus-Stürmer Yildiz verwechselt Kobel im Interview nach 4:4
  • Yildiz lobt Kobel als starken 1-gegen-Spieler – denkt aber an Rechtsverteidiger
  • Trotz vier Gegentoren zeigt Kobel gute Leistung im Champions-League-Spiel
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Ein Tor schiessen, ohne zu wissen, wer beim Gegner zwischen den Pfosten steht? Wie Juventus Turins Youngster Kenan Yildiz beweist, ist das auch auf allerhöchstem Niveau in der Champions League möglich.

Der in Deutschland geborene türkische Nationalspieler gibt nach dem spektakulären 4:4 zwischen Juve und Borussia Dortmund ein Interview auf Deutsch. «Wie schwierig hat es Ihnen Gregor Kobel gemacht», wird der Stürmer nach dem Schweizer Torhüter des BVB gefragt. «Er ist ein super 1-gegen-1-Spieler, es war natürlich sehr schwer», antwortet der einstige Bayern-Junior knapp. Seine unsichere Nachfrage – «Kobel? Bravo» – deutet Yildiz' Verwirrung schon an. Der endgültige Beweis, dass er keine Ahnung hatte, zu wem er befragt wurde, folgt nur kurz darauf. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Abseits der Kamera – sehr wohl aber in Reichweite des noch immer eingeschalteten Mikrofons – erklärt der Torschütze zum 1:1: «Kobel? Ich habe den Rechtsverteidiger gemeint. Ist das der Torwart?» 

«Wir ändern das nochmal ab»

Die Reporterin bekommt die Verwechslung mit und bietet dem Spieler an, noch einmal ein Statement zu Kobel abzugeben. «Wir ändern das nochmal ab», sagt sie. Ein Versprechen, dass sie so nicht halten kann, wurde die Sequenz doch bereits ungeschnitten live im Fernsehen übertragen – Abänderung unmöglich. 

Mehr Fussball
Frustrierter Kobel nach Tor-Spektakel in Turin
«Ich bin richtig angepisst»
Frustrierter Kobel nach Tor-Spektakel in Turin
Zibung darf trotz Seoane-Entlassung in Gladbach bleiben
Etwas ändert sich aber am Job
Zibung darf trotz Seoane-Entlassung in Gladbach bleiben
«Dieser Entscheid ist skandalös»
Real siegt dank Dusel-Penalty
«Dieser Entscheid ist skandalös»
Lionel Messi glänzt bei Inter Miamis Revanche-Sieg
Gegen Schweizer Goalie
Lionel Messi glänzt bei Inter Miamis Revanche-Sieg

So kommt das Lob am Nati-Goalie, der trotz vier Gegentoren ein gutes Spiel macht, am Ende ziemlich austauschbar und unpersönlich daher. «Ein unglaublicher Torwart, wirklich ein super Torwart. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Er hat sehr gute Paraden gezeigt. Einmal hat er einen von mir gehalten. Ein Kompliment an ihn.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
1
3
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta BC
Atalanta BC
0
0
0
8
Atletico Madrid
Atletico Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
Bayern München
0
0
0
8
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Brügge
FC Brügge
0
0
0
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
8
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
0
8
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
0
0
0
8
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Mailand
Inter Mailand
0
0
0
8
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City
Manchester City
0
0
0
8
Newcastle United
Newcastle United
0
0
0
8
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
0
0
0
8
Pafos FC
Pafos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
0
0
0
8
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
0
0
0
8
SSC Neapel
SSC Neapel
0
0
0
32
SL Benfica
SL Benfica
1
-1
0
33
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Champions League
Champions League
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Champions League
        Champions League
        FC Bayern München
        FC Bayern München