1/4
Lionel Messi (r.) glänzt bei Miamis 3:1 gegen Seattle mit einem Tor und einem Assist.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Inter Miami revanchiert sich in der MLS für die bittere Niederlage im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders.
Beim 3:1-Heimsieg bereitet Lionel Messi zunächst den Führungstreffer von Jordi Alba vor, ehe er kurz vor der Pause mit seinem 20. Saisontor selbst trifft.
Bei den Gästen steht der Schweizer Goalie Stefan Frei im Einsatz, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhindert.
Mehr Fussball
Seattle entschied im August den Final im Leagues Cup gegen Miami mit 3:0 für sich – eine Partie, die auch wegen einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Platz Schlagzeilen machte. Miamis Stürmer Luis Suarez, der damals negativ auffiel, fehlt diesmal gesperrt.
Mit dem Sieg klettert Miami auf Platz fünf der Eastern Conference.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.