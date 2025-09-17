Lionel Messis Inter Miami siegt zu Hause gegen Seattle, bei dem ein Schweizer im Tor steht, mit 3:1. Dem argentinischen Superstar gelingen ein Tor und eine Vorlage.

1/4 Lionel Messi (r.) glänzt bei Miamis 3:1 gegen Seattle mit einem Tor und einem Assist. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Inter Miami revanchiert sich in der MLS für die bittere Niederlage im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders.

Beim 3:1-Heimsieg bereitet Lionel Messi zunächst den Führungstreffer von Jordi Alba vor, ehe er kurz vor der Pause mit seinem 20. Saisontor selbst trifft.

Bei den Gästen steht der Schweizer Goalie Stefan Frei im Einsatz, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhindert.

Seattle entschied im August den Final im Leagues Cup gegen Miami mit 3:0 für sich – eine Partie, die auch wegen einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Platz Schlagzeilen machte. Miamis Stürmer Luis Suarez, der damals negativ auffiel, fehlt diesmal gesperrt.

Mit dem Sieg klettert Miami auf Platz fünf der Eastern Conference.