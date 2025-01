1/8 Auch bei einem Sieg gegen Sparta Prag haben Granit Xhaka und Leverkusen die Achtelfinal-Quali nicht auf sicher. Foto: Icon Sport via Getty Images

Auf einen Blick Letzte Runde der Champions League mit 18 Duellen um 21 Uhr

Liverpool und Barcelona bereits für Achtelfinal qualifiziert, andere Teams zittern noch

Matteo Bonomo Redaktor und Produzent Blick Sport

Der auf diese Saison neu eingeführte Ligamodus in der Champions League geht am Mittwoch in die letzte Runde. Zum Abschluss stehen nochmals 18 Duelle an. Doch anders als üblich steigen alle Spiele zeitgleich um 21 Uhr. Viele Rechenszenarien sind möglich.

Kurze Auffrischung: Die besten acht Teams ziehen direkt in den Achtelfinal ein, 16 weitere Teams spielen in Playoffs ums Weiterkommen. Die schlechtesten 12 Mannschaften sind direkt raus. Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase haben nur wenige der 36 Mannschaften bereits Gewissheit über den weiteren Turnierverlauf.

Die europäischen Riesen Liverpool und Barcelona haben sich als bisher einzige Teams sicher für den Achtelfinal qualifiziert. Andere Spitzenteams müssen dagegen zittern. Vom drittplatzierten Arsenal bis zu Celtic auf Rang 18 haben alle noch die Chance auf den direkten Achtelfinaleinzug. Dahinter kämpfen zwischen PSV Eindhoven (19.) und Schachtar Donezk (27.) noch neun Teams um die Playoffs. Die neun Klubs am Ende der Tabelle, mit dem Schweizer Vertreter YB, haben dagegen keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Die 18 Begegnungen versprechen also einiges an Spannung. Hier erfährst du, in welchen Duellen noch besonders viel auf dem Spiel steht.

Bayer Leverkusen – Sparta Prag

Das Team von Nati-Captain Granit Xhaka (32) steht aktuell auf Rang 8 und hat den direkten Einzug in den Achtelfinal in den eigenen Händen. Doch ein Sieg gegen die bereits ausgeschiedenen Tschechen würde für den Bundesligisten nicht automatisch den Einzug unter die besten 16 bedeuten. Denn Aston Villa (9.), AS Monaco (10.), Feyenoord Rotterdam (11.), OSC Lille (12.) und Stade Brest (13.) haben allesamt gleich viele Punkte (13) wie die Werkself.

Bayer hat von allen Teams die beste Ausgangslage. Brest muss beispielsweise gegen Real Madrid ran, Feyenoord und Lille stehen sich im Direktduell gegenüber. Entscheidend wird am Ende die Tordifferenz sein. Die Leverkusener stehen bei einer Differenz von +6, Brest bei +2. Entsprechend eng ist das Feld. Es gilt also neben dem Sieg auch das eine oder andere Tor mehr zu erzielen.

VfB Stuttgart – Paris Saint-Germain

In einer ganz bizarren Situation befinden sich Stuttgart (24.) und PSG (22.). Die Teams liegen punktgleich (10) gerade noch so in den Playoff-Rängen. Das Ausscheiden ist also für beide möglich. Doch die Tabellensituation erlaubt es, dass bei einem Remis beide Klubs relativ sicher unter den besten 24 bleiben. PSG wäre mit dem Unentschieden sicher weiter, der VfB zu 99 Prozent. Das Team der Nati-Spieler Fabian Rieder (22) und Leonidas Stergiou (22) könnte in diesem Fall nur ausscheiden, wenn Dinamo Zagreb gegen die AC Milan (6.) mit mindestens sieben Toren Unterschied gewinnen würde.

Bei einer Niederlage dürfte das Weiterkommen dagegen für beide sehr schwer werden. Die punktgleichen Sporting Lissabon (gegen Bologna) und Manchester City (gegen FC Brügge) bekommen es mit machbaren Gegnern zu tun und könnten Stuttgart oder PSG noch aus der Königsklasse eliminieren.

Manchester City – FC Brügge

Als einer der Topfavoriten in die Champions-League-Saison gestartet, findet sich City eine Runde vor Schluss auf Rang 25 und ist akut vom Ausscheiden bedroht. Als letzter Gruppengegner wartet mit Brügge auf dem Papier ein dankbarer Kontrahent. Doch die Belgier mit Ex-FCL-Spieler Ardon Jashari haben in der Königsklasse so manchem Team bereits ein Bein gestellt: Aston Villa und Sporting wurden besiegt, Celtic und Juventus hat man einen Punkt abgejagt.

Ein Selbstläufer dürfte es für die Sky Blues also nicht werden. Dazu kommt, dass Brügge noch nicht fix in den Playoffs steht und ebenfalls auf Punkte angewiesen ist. Die Ausgangslage ist klar: Bei einem Sieg gegen den belgischen Aussenseiter rettet sich City sicher in die Playoffs. Bei einem Remis oder einer Niederlage ist die Königsklassen-Saison vorzeitig beendet.

Bayern München – Slovan Bratislava

Die Münchner stehen auf Platz 15 mit zwölf Punkten bereits sicher in den Playoffs und haben noch eine minimale Chance, direkt in den Achtelfinal einzuziehen. Dafür sind die Bayern aber auf viel Schützenhilfe und Glück angewiesen. Dazu kommt das Fernduell mit dem punktgleichen Rivalen Borussia Dortmund (14.), der auf Schachtar Donezk trifft und ein um zwei Tore besseres Torverhältnis aufweist. Bedeutet also: Die Bayern sind neben Punkten auch auf Tore angewiesen.

Sollte es nicht zur Achtelfinal-Quali reichen, geht es für die Münchner um die Ausgangslage für den Turnierbaum. Und hier wirds spannend: Mit einem Sieg könnte man auf den Plätzen 9 bis 12 landen. Dann würde ein frühes Aufeinandertreffen mit den bislang schwächelnden Spitzenklubs Manchester City oder Paris Saint-Germain drohen. Das gleiche Szenario droht auch dem BVB.

Young Boys – Roter Stern Belgrad

Aus Schweizer Sicht gabs in der Champions League bisher nicht viel zu bejubeln. Die Berner verloren alle sieben Gruppenspiele und stehen punktlos am Ende der Tabelle. Mit dem serbischen Vertreter Roter Stern empfängt man zum Abschluss den wohl leichtesten Gegner im Wankdorf.

Es ist die Gelegenheit für YB, sich erhobenen Hauptes aus der Königsklasse zu verabschieden und die rote Laterne noch abzugeben. Slovan Bratislava ist das zweite Team, das noch ohne Punkte dasteht, mit den Bayern aber auf einen weitaus stärkeren Gegner trifft. Und die Serben liegen dem Team von Trainer Giorgio Contini (51). Vor zwei Jahren besiegte man Roter Stern in der Gruppenphase der Champions League zu Hause 2:0.

