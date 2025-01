1/6 Wäre die Ligaphase der Champions League seit Mittwoch vorbei, würde Juventus (hier Teun Koopmeiners) in den Playoffs auf einen richtigen Top-Gegner treffen. Foto: AFP

Es drohen Kracherduelle für die Playoffs

Cédric Heeb Redaktor Sport

Noch ist ein Spieltag in der Ligaphase der Champions League ausstehend. Und an diesem geht es für fast drei Viertel aller Teams noch um viel. Ausser Liverpool und Barcelona ist noch kein Klub direkt für die Achtelfinals qualifiziert, sechs Tickets sind noch zu vergeben. Von Celtic (Platz 18) bis Arsenal (Platz 3) haben alle Mannschaften noch Chancen, die Playoffs zu umgehen.

Die neun Teams hinter den Schotten (bis Schachtar Donezk auf Rang 27) können sich nur noch in ebendiese Playoffs retten, darunter Manchester City und Paris Saint-Germain. Doch es geht nicht nur darum, weiterhin europäisch spielen zu können, auch die Schlussplatzierung in der Gesamtrangliste ist wichtig. Denn es drohen in der Zusatzrunde absolute Krachergegner. Ein krasses Beispiel gibts zum Schluss.

Keine Länderrestriktionen in K.o.-Phase

Zunächst gilt es, den Modus aufzuschlüsseln – und der hat es in sich. Nach Abschluss der Ligaphase werden die Teams auf den Plätzen 9 bis 24, die in den Playoffs antreten müssen, in acht Duos eingeteilt. So bilden der Neun- und Zehntplatzierte ein solches Zweierpäckchen, der Elft- und Zwölftplatzierte ebenfalls und so weiter. Die ersten vier Duos sind für die Auslosung, die am 31. Januar stattfindet, gesetzt, die hinteren vier nicht.

Wie läuft die Auslosung dann ab? Die Teams aus dem ersten Duo (Platz 9 und 10) geniessen zunächst Heimrecht und werden den Mannschaften aus dem letzten Duo (Platz 23 und 24) zugelost. Es ist also nicht gegeben, dass der Neuntplatzierte («bestes» Team der Playoffs) automatisch auf den 24. («schlechteste»Team der Playoffs) trifft. Zu beachten gilt es, dass es keinerlei Restriktionen gibt. Das heisst, Teams aus demselben Land können aufeinandertreffen und auch solche, die schon in der Ligaphase gegeneinander gespielt haben.

Die beiden Mannschaften, die sich nach Hin- und Rückspiel (11./12. und 18./19. Februar) durchsetzen, erreichen die Achtelfinals, die am 21. Februar ausgelost werden. Und dort wiederholt sich das Prozedere aus den Playoffs. Die acht Vereine, die sich direkt für den Achtelfinal qualifiziert haben, bilden ebenfalls vier Duos (1./2., 3./4., 5./6. und 7./8.).

Jetzt wirds etwas kompliziert. Die Sieger der Playoffs zwischen den obengenannten Duos (9./10. und 23./24.) werden beispielsweise auf das Zweierpäckchen mit dem siebt- und achtplatzierten Team treffen. Diese Wege sind bereits vordefiniert (siehe Grafik), wiederum wird aber gelost, wer gegen wen spielt.

Juve hätte aktuell den krassesten Weg

Du hast einen Knopf im Kopf? Dann gehen wir alles mit der aktuellen Tabelle durch. Auf Platz 9 liegt momentan Aston Villa, Platz 10 belegt Monaco. Sie würden, Stand jetzt, für die Playoffs Sporting (23. Platz) und Stuttgart (24. Platz) zugelost bekommen. In Hin- und Rückspielen werden die beiden Sieger ermittelt.

Wer sich durchsetzt, würde im Achtelfinal dann entweder auf Atalanta (7. Platz) oder Bayer Leverkusen (8. Platz) treffen. Zur Erinnerung: Würde sich Stuttgart durchsetzen, wäre ein Duell mit Xhakas Leverkusener möglich, da es keine Ländereinschränkungen gibt.

Und das krasse Beispiel? Das betrifft Juve. Die Turiner (Rang 17) würden aktuell mit Celtic (Rang 18) ein Duo bilden und es in den Playoffs entweder mit Bayern München (Platz 15) oder Real Madrid (Platz 16) zu tun bekommen. Doch damit nicht genug: Im Achtelfinal würden die beiden Top-Teams Liverpool und Barcelona warten.

Aber: Der letzte Spieltag kann fast die gesamte Tabelle noch etwas durcheinanderwirbeln und komplett neue Konstellationen hervorbringen, für 26 Teams kann sich noch einiges ändern. Einzig für die neun eliminierten Mannschaften und Liverpool, das nicht mehr aus dem Top-2-Duo fallen kann, ist die letzte Partie hinsichtlich der K.o.-Phase ein Kehrausspiel.

