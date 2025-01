1/5 Celtic-Goalie Kasper Schmeichel jubelt nach dem Sieg über YB. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Auf einen Blick Celtic-Goalie Schmeichel zeigt wenig Mitgefühl für YBs bittere Niederlage

Schmeichel kritisiert Schweizer Fussball und Spieler für angeblich unfaires Verhalten

38-jähriger Däne bestritt 100. Länderspiel gegen die Schweiz im Frühling

Alain Kunz Reporter Fussball

Celtic-Goalie Kasper Schmeichel (38) bringt YB für die bittere Niederlage vom Mittwoch nicht allzu viel Empathie entgegen: «Ich weiss nicht, wie sich das für die Young Boys anfühlt», sagt er auf die Feststellung, dass das doch eine sehr bittere Niederlage für die Schweizer gewesen sei. «Für uns wars das, was wir wollten.»

Der Schlussmann der Schotten spricht davon, wie der Plan des Teams gegen YB schön aufgegangen sei: «Die Vorbereitung des Tors war genau, wie wir uns das vorgestellt hatten. Sicher ein bisschen glücklich. Aber das nicht gegebene Tor, das würde von einem schottischen Schiedsrichter ganz bestimmt nicht annulliert werden.» Kann man so sehen. Ist aber durchaus eigentümlich. Denn in Schottland wird unter dem Strich doch auch mit denselben Regeln gespielt. Und ein klareres Foul gibts wohl kaum.

Über YB mag der Däne, der im Frühling gegen die Schweiz sein 100. Länderspiel bestritt, nicht gross reden. Auch nicht beurteilen, ob die Berner ihn überrascht hätten. «Es war das Team und das Spiel, das wir erwartet haben. Wir unsererseits haben ein exzellentes Spiel gemacht.»

Schmeichel hats nicht so mit den Schweizern

Mit den Schweizern hat es der Mann, der mit 38 bei Celtic den Job als neue Nummer eins als Nachfolger des gleichaltrigen Joe Hart erhalten hat, ohnehin nicht sehr gut. Nach dem 2:0-Sieg der Dänen in der Nations League im September des letzten Jahres gabs Vorwürfe seitens der Schweizer Spieler an die Dänen, dass sie unfair gewesen seien, als sie weiterspielten, obwohl Breel Embolo verletzt am Boden lag. Und dass ihre Gangart über dem Limit gewesen sein. Einer der Wortführer aufseiten der Dänen war der Goalie.

Dass die Dinge ausgeartet seien, liege auch am heutigen Fussball, sagt er damals. Was er damit gemeint habe? Es war ein Giftpfeil an Embolo, der nach dem Treffer auf seine Hand liegengeblieben sei. Wortwörtlich sagte der Keeper, der seinen Vertrag bei Celtic eben um ein zweites Jahr bis 2026 verlängert hat: «Ich habe zum Glück auch noch in einer Zeit gespielt, in der man nicht so viel am Boden lag.»

0:54 Gute Laune trotz CL-Pleite: YB-Kurve feiert mit jungem Celtic-Fan