Auf einen Blick Manchester City verliert trotz 2:0-Führung gegen PSG in der Champions League

Ex-Profis kritisieren Skyblues für schwache Leistung und fehlende Intensität

Cédric Heeb Redaktor Sport

Manchester City kommt am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain furios aus der Pause, führt nach Toren von Jack Grealish (50.) und Erling Haaland (53.) innert Kürze 2:0. Doch dann handeln sich die Citizens noch vier Tore ein und verlieren – symptomatisch für die aktuelle Krisensaison.

Das zweitletzte Spiel in der Ligaphase der Champions League war für beide ein kapitales, da sowohl PSG als auch ManCity noch um einen Playoff-Platz kämpfen. Durch die 2:4-Niederlage rutscht der englische Meister mit acht Punkten auf den 25. Platz ab, zwei Zähler hinter dem letzten Playoff-Rang. Heisst: Im letzten Spiel gegen Brügge am kommenden Mittwoch muss ein Sieg her, sonst ist der Titelträger von 2023 raus!

Jamie Carragher (46), Experte bei CBS Sports, meint, dass das Team von Pep Guardiola (54) mit der Intensität nicht klargekommen sei: «Sie wurden total abgewatscht in der zweiten Halbzeit – es war ein Spiel von Männern gegen Buben.» Der frühere Liverpool-Verteidiger sagt, dass sich die Skyblues glücklich schätzen können, dass sie sich nicht noch mehr Gegentore gefangen haben: «Es hätte viel schlimmer kommen können.»

Ferdinand: «CL-Aus wäre peinlich»

Nun steht ManCity also vor dem Champions-League-Aus. Sollte dieser Fall eintreten, wäre das «zu 100 Prozent peinlich», wie es Ex-ManUtd-Star Rio Ferdinand (46) bei TNT Sports nennt: «Mit dem Erfolg, den das Team in den letzten Jahren hatte, ist es in einer Position, in der von ihm erwartet wird, mindestens in die K.o.-Phase zu kommen.»

Dass ManCity die 2:0-Führung nicht über die Ziellinie brachte, liegt für Ferdinand vor allem an der Absenz des Mittelfeld-Regisseurs Rodri (28): «Er fehlt ihnen gewaltig, wenn es in wichtigen Momenten darum geht, Spiele zu kontrollieren und Autorität ins Spiel zu bringen.»

Der Spanier wird Guardiola nicht helfen können, dieser ist sich der Lage in der Königsklasse bewusst und weiss, dass das Verpassen der Playoffs einer Katastrophe gleichkäme: «Wir haben eine letzte Chance gegen Brügge. Wenn wir es nicht schaffen, dann weil wir es nicht verdient haben.»

