Bayern München strauchelt in der Königsklasse und verliert trotz 32 Torschüssen gegen Feyenoord 0:3. Joshua Kimmich nimmt sich und seine Teamkollegen in die Pflicht, der direkte Achtelfinalplatz in der Champions League ist wohl ausser Reichweite.

Joshua Kimmich (2.v.r.) wählt nach der 0:3-Klatsche in Rotterdam klare Worte: «Wir sind kein Topteam in Europa.»

Auf einen Blick Bayern kassieren empfindliche Niederlage gegen Feyenoord

Kimmich übt Slebstkritik, direkter Achtelfinal-Einzug kaum mehr möglich

Bayern Münchens Vizekapitän Joshua Kimmich schlägt nach dem deutlichen 0:3 bei Feyenoord Rotterdam Alarm. Die Tabelle der Champions League lüge nicht: «Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan kein Topteam in Europa sind. Wir sind zu weit weg, zu fragil, nicht reif und abgezockt genug. Da fehlt uns noch ein bisschen was», moniert Kimmich in aller Deutlichkeit.

«Wir lassen definitiv zu viel liegen. Wenn ich sehe, wie viele Grosschancen wir haben und wie einfach wir es dem Gegner machen, Tore zu erzielen. Das war sehr, sehr schlecht. Die Prüfung haben wir nicht bestanden», ergänzt der 29-Jährige gewohnt kritisch. Man sei nun in der Königsklasse «in einer sehr, sehr schlechten Ausgangssituation». Sportvorstand Max Eberl spricht von «einem richtigen Hieb auf die Nase».

Direkter Achtelfinal-Platz «wäre ein Wunder»

Durch die dritte Pleite in der Königsklasse haben die ambitionierten Münchner als 15. der Ligaphase den direkten Einzug in den Achtelfinal nicht mehr selbst in der Hand. Selbst ein Sieg am kommenden Mittwoch gegen das noch punktlose Slovan Bratislava könnte für die angestrebten Top acht zu wenig sein. Den Bayern, die eigentlich in diesem Jahr den «Titel dahoam» anstreben, drohen vielmehr die ungeliebten Playoffs im Februar – Stand jetzt gegen Celtic Glasgow oder Juventus Turin.

Bayerns Boss Jan-Christian Dreesen spricht gar von einem «Wunder», das geschehen müsse, um den Achtelfinal noch direkt zu erreichen: «Das wird schwer bis unmöglich.» Trotzig meint Trainer Vincent Kompany: «Wir haben null Angst vor den Playoffs. Wenn wir reinmüssen, ist es eben so.»

Kimmich: «Es hilft nicht, zu jammern»

Kimmich macht für die kommenden Wochen trotz aller Kritik «Mut, dass die Gruppe zusammen hält.» Nach der Barça-Niederlage habe man zehn Spiele in Folge gewonnen. «Das muss auch jetzt das Ziel sein, dass wir auf keinen Fall an uns zweifeln», betont er: «Es hilft nicht, zu jammern, wir müssen die Fehler abstellen.»

Die Bayern hatten gegen Feyenoord 32 Abschlüsse und 67 Prozent Ballbesitz, erzielten aber kein Tor. «Wir haben richtig bescheiden gespielt. Es geht darum, die Erfahrung mitzunehmen», sagt Eberl. Gerade auswärts habe man in der Champions League «nicht so performt». Für Kapitän Manuel Neuer liegen die Gründe auf der Hand: «Wir hatten nicht die Entschlossenheit in Offensive und Defensive. Feyenoord war galliger.»