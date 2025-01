YB-Goalie Marvin Keller wird trotz der Niederlage bei Celtic von der Uefa zum Player of the Match gewählt. Getröstet hat ihn das nicht. Aber es wird seinen Marktwert in die Höhe schiessen lassen.

Player of the Match ohne Freude

1/7 Die tragische Szene: Marvin Keller rettet gegen Celtics Idah, ... Foto: Getty Images

Auf einen Blick Marvin Keller glänzt als bester Spieler trotz YB-Niederlage

Keller hält Elfmeter dank akribischer Vorbereitung und Bauchgefühl

Transfermarktwert von 3,5 Millionen Euro könnte nach diesem Spiel steigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Nein, die Trophäe hat Marvin Keller (22) nicht mitgebracht zum Interview. Die Trophäe für den besten Spieler des Matches, den Player of the Match. «Grosse Goalie-Vorführung. Machte mehrere Saves (sieben) inklusive jenen beim Penalty. Dann noch dieser Big Save kurz vor Schluss, der unglücklich von einem Mitspieler zum entscheidenden Tor abgelenkt wird.» Dies die Laudatio der Uefa.

Damit ist viel gesagt. Vom Himmel in die Hölle. Ein echt grosser Match. Und dann als Verlierer vom Technik-Panel der Uefa zum besten Spieler gewählt. Passiert nicht jeden Tag. Aber darf man da überhaupt gratulieren? Wir tun es, auch in Anbetracht dessen, dass der Junge nach wie vor erst 22 ist. «Danke», sagt er artig. «Aber es ist ein schwacher Trost, weil wir in erster Linie mal sehr enttäuscht sind, denn es wäre verdient gewesen, etwas mitzunehmen.» Hätte, hätte, Fahrradkette. Am Ende kassiert YB dieses dämliche Tor eben doch noch.

Penalty wegen akribischer Vorbereitung gehalten

Keller überragend. Fast hätte es dank ihm gereicht in einem Stadion, in dem letztmals ein Gegner Ende 2023 gewann und in dieser Saison gar keiner. Nur zwei holten ein Remis. Also hat Trainer Giorgio Contini (51) alles richtig gemacht, Keller zur neuen Nummer eins zu machen? Der Zürcher muss lachen. «Ich versuche der Mannschaft zu helfen, was mir über weite Strecken gelungen ist, weshalb ich über meine persönliche Leistung viel Freude verspüre.»

Und dann ist da noch der Penalty von Arne Engels (21), dem holländischen Elfmetermonster: Sieben mal angetreten diese Saison. Sieben verwandelt. Bis zum achten, fatalen Schuss. Jenem gegen Keller, der übrigens alles andere als ein Penaltykiller ist. Er hat in seiner Profikarriere erst vier Elfer gehalten. Zwei davon noch in der Challenge League. Und wettbewerbsübergreifend 24 Mal blieb der Schütze gegen den gebürtigen Londoner Sieger. Ausbaufähig!

Intuition? Wissen? «Mit dem Goalietrainer analysieren wir das immer. Aber am Ende ist doch immer ein bisschen Bauchgefühl dabei.» Ja was nun? Intuition oder Wissen? Keller, nun ganz klar: «Ich wusste, wohin er schiesst …»

Der bittere Epilog

Und dann ist da dieser ganz bittere Epilog mit diesem Eigentor des Captains. Keller versuchte Loris Benito (33) nach dem Spiel aufzumuntern. Doch der Captain war derart in seinem Tunnel und im Loch, dass er das nicht mal wahrnahm. Jedenfalls unmittelbar nach dem Spiel.

Immerhin konnte Contini die Früchte seiner Goalie-Rochade – Klublegende David von Ballmoos (30) raus, Keller rein – ein erstes Mal ernten. «Das ist vielleicht anhand des gehaltenen Penaltys ein bisschen gehypt», so der Coach. «Aber Marvin hat einen sehr guten Match gemacht. Es ist sehr erfreulich für ihn, dass er das abrufen konnte.»

Bei 3,5 Millionen schätzt Transfermarkt den aktuellen Wert von Keller. Seit er zurück ist bei YB, hat er nur um eine Million zugelegt. Wetten, dass der Wert nur schon nach diesem Spiel in die Höhe schiessen wird?