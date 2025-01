1/5 Nuri Sahin ist nicht mehr BVB-Coach. Foto: IMAGO/SOPA Images

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Die Pleite in Bologna war eine zu viel. Borussia Dortmund trennt sich per sofort von Nuri Sahin (36). Dies bestätigt der Klub am Mittwochmorgen auf seiner Website.

«Nach vier Niederlagen in Serie und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar», wird Geschäftsführer Lars Ricken in der Mitteilung zitiert.

Sahin selbst sagt: «Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute.»

Noch keinen Punkt 2025

Damit reagiert der BVB auf die anhaltende Krise. Im Kalenderjahr 2025 verloren die Dortmunder bisher alle vier Spiele. Nach den Pleiten gegen Leverkusen, Kiel und Frankfurt liegt man auf Rang zehn und hat sieben Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Trotz der lauten Kritik versuchten die BVB-Bosse in den letzten Wochen stets noch, ihren Coach zu stützen. Nach der Niederlage in Bologna ziehen sie jetzt aber die Reissleine. Sahin trat das Amt als Cheftrainer erst im vergangenen Sommer an. Zuvor war er als Co-Trainer von Edin Terzic tätig.