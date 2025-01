1/6 Loris Benito ist nach seinem Eigentor am Boden zerstört, Celtics Adam Idah setzt zum Jubel an. Foto: AFP

Alain Kunz Reporter Fussball

Klar komme er. Sei ja sein Job als Captain. Gar keine Frage. Was als selbstverständlich erscheinen mag, ist es freilich nicht. Viele Fussballer, auch viele Spielführer, ziehen in solchen Situationen den Schwanz ein.

Ein Eigentor. Drei Minuten vor Schluss. In Slapstick-Manier produziert. Dies nach einem eigenen hervorragenden Match. Quasi fehlerfrei. Endlich der erste Punkt in der Königsklasse. Bis zu dieser 87. Minute. Bis zu diesem 660’000-Franken-Lapsus. So viel ist ein Punkt in der Champions League wert.

Benito erinnert sich: «Ich gehe nahe an die Aktion, mit dem Gedanken, noch was machen zu können. Doch es geht so schnell. Ich weiss nicht, was ich anders hätte machen sollen.» Als er den Ball reinkullern sieht, gilt sein erster Gedanke seinen Teamkollegen. Und dem Match, den man in der zweiten Halbzeit gemacht habe, nach cleveren Anpassungen in der Pause. Sehr aufopferungsvoll. «Dass man dann mit leeren Händen heimgeht, ist extrem bitter!»

Nach dem Schlusspfiff war Benito nicht empfänglich

Benito sinniert: «Wenn man darüber nachdenkt, welche Geschichte dieses Stadion hat. Wenn man die Stimmung hier sieht. Die vielen Gründe, weshalb wir diesen Punkt mit Stolz nach Hause genommen hätten. Es ist brutal ...»

Die Abgeklärtheit des Aargauers so kurz danach – schon erstaunlich. Aber unmittelbar nach Schlusspfiff wars doch ein bisschen anders. Marvin Keller, dem Benito den Shutout «versaut» hatte, versuchte, den Pechvogel aufzustellen. «Ich war dann nicht empfänglich für Stimmen von aussen. Dann bin ich noch im Tunnel und versuche zu verstehen, wie das passiert ist. Aber klar, tun solche Worte sicher gut. Wir haben uns aber auch für Marvin aufgeopfert, weil er seine Sache unglaublich gut gemacht hat. Tut mir leid für ihn, dass ich ihm mit diesem Bock den Abend versaut habe.»

Benitos grosses Spiel

Bitter für Keller. Bitter für Benito, der einer der Besten war. «Es ist ein Wermutstropfen für das, was ich heimnehme. Denn im Match ist es mir sonst sehr gut gegangen.» Benito ist erfahren genug, um genau einzuschätzen, welchen Match er abgeliefert hat. Es war ein grosser. Bis zu diesem fatalen Stolperer.

Nun muss Roter Stern Belgrad dran glauben! Benito, wie immer schlagfertig: «Wir müssen vor allem daran glauben. Dann werden wir zum Schluss ein gutes Spiel machen und die ersten Punkte holen.»

Benito: «Sowas noch nie erlebt»

Letzte Chance zur Abgabe der Roten Laterne. Und das in der YB-typischen hervorragenden Wankdorf-Atmosphäre. Aber verglichen mit dem, was im Celtic Park abging? Auch Benito schüttelts noch, wenn er daran zurückdenkt: «Wahnsinn! Sowas habe ich noch nie erlebt. Die Champions-League-Hymne alleine erzeugt schon Gänsehaut. Aber die Stimmung hier toppt das um einiges. Wohl eines der besten Erlebnisse, das ich im Fussball gehabt habe.»

Und wenn YB sonst schon nichts heimnehmen kann, dann wenigstens das. Wie alle anderen Mannschaften, die hier nicht gewinnen oder punkten. Und das ist ja so gut wie … niemand.

