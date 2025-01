1/5 Immerhin acht Tore schoss Cedric Itten für die Glasgow Rangers. Foto: imago images/Shutterstock

Null Punkte hat YB in seinen sechs bisherigen Champions-League-Einsätzen gesammelt. Diese überschaubare Ausbeute führt zum letzten Platz im Ranking der 36 Königsklassen-Teams. Ein hässliches Bild, das der Korrektur bedarf. Ob der Celtic Park allerdings die richtige Adresse dafür ist, darf füglich bezweifelt werden. Aus mannigfaltigen Gründen.

Celtic verliert zu Hause so gut wie nie

Zum einen ist da die Heimstärke der Grünweissen. Slovan Bratislava wurde mit einem 1:5 aus dem Celtic-Park geschossen. RB Leipzig verlor 1:3. Einzig Brügge ergatterte sich Ende November ein Pünktchen. Nebst den Belgiern musste sich nur Aberdeen in dieser Saison dort nicht geschlagen haben: Ende Oktober gabs ein 2:2. Sonst: Siege, Siege, Siege!

Und so sagt auch YB-Stürmer Cedric Itten, der von 2020 bis 2022 48 Spiele für Stadtrivale Rangers bestritt und acht Tore erzielt hat: «Sie sind echt stark! Ich verfolge die Liga ja nach wie vor, schaue mir vor allem die Derbys an. Celtic ist weit voraus.» Konkret: Die Boys liegen 13 Punkte vor dem ewigen Rivalen, den Rangers. Trotz einer 0:3-Klatsche am 2. Januar. Das war übrigens die einzige Niederlage seit dem 1. Oktober. Wettbewerbsübergreifend. Denn Celtic hat auch in der Champions League beim starken Atalanta Bergamo und bei Dinamo Zagreb nicht verloren. So liegt man in der Tabelle mit neun Punkten auf Platz 21. Einen Punkt über dem Strich. Celtic braucht also noch das eine oder andere Pünktchen, um die Playoffs klarzumachen. «Die werden alles reinwerfen und Vollgas spielen», denkt Itten. Viel Erfahrung hat er auf dem Platz gegen Celtic indes nicht sammeln können: Von den acht Derbys, bei denen er im Kader stand, kam er nur in zweien rein, spielte zusammen gerade mal 17 Minuten.

Itten erzählt seinen Teamkollegen vom brennenden Stadion

Dem Aufsaugen der Atmosphäre im Celtic Park tat dies keinen Abbruch. «Die Hütte wird mit 60'000 Fans voll sein. Und die sind laut», so Itten. «Sehr laut sogar! Bei jeder Aktion stehen sie auf und gehen voll mit. Da muss man am Anfang dagegenhalten und darf in den ersten fünfzehn Minuten kein Tor kassieren. Das wäre das Schlimmste, das passieren kann. Das Stadion brennt! Das werde ich meinen Mitspielern erzählen.»

Hoffnung macht Itten, das YB eines der anderen verrückten europäischen Stadien «überlebt» hat, den Rams-Park in Istanbul. Das lauteste Stadion Europas! «Dort haben wir es gut gemacht, gegen Galatasaray. Das geht ja dort in eine ähnliche Lautstärke-Richtung.» YB siegte Ende August 1:0 und löste das Champions-League-Ticket.

YB-Fans wird man trotz allem hören

Und die YB-Fans? In Istanbul waren sie ja erst dann zu hören, als Virginius dem Höllenlärm mit seinem Tor kurz vor Schluss den Stecker zog. In Glasgow? «Ich habe gehört, dass wieder viele mitkommen sollen. Man wird sie sicher sporadisch hören.» Auch, weil sie nicht wie von den Galatasaray-Anhängern methodisch niedergepfiffen werden. Das Fairplay ist in Schottland an einem ganz anderen Ort.

Alles in allem: Hat YB eine Chance, endlich den ersten Punkt zu holen? Itten: «Dass wir Letzter sind und noch keinen Punkt haben, hört man nicht gern. In den letzten beiden Spielen wollen wir unbedingt punkten.» Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist dann das Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad dafür wohl doch die geeignetere Plattform.

