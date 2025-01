1/6 Marvin Keller ist die neue Nummer 1 bei YB. Foto: TOTO MARTI

Es war eine der Kader-Baustellen, die der neue YB-Trainer Giorgio Contini zu bewältigen hatte: die Goalie-Position. Mit David von Ballmoos (30) hat man eine wichtige Identifikationsfigur im Tor, mit Marvin Keller (22) aber auch eines der grössten Talente des Landes im Kader. Patrick Rahmen versuchte es mit einer Mix-Lösung, Joël Magnin gab Von Ballmoos das Vertrauen – und Contini? Der setzt gemäss Blick-Informationen ab sofort auf Marvin Keller als Nummer 1 im YB-Tor.

Keller kam in dieser Saison zu Einsätzen in der Champions-League, im Cup und in einem Super-League-Spiel für die Berner. Ab kommendem Wochenende werden diese Zahlen schnell wachsen. Contini hat den Goalie-Entscheid inzwischen bereits bestätigt.

Er überzeugte in der Türkei

Schon im Trainingslager in Belek in der Türkei hat sich abgezeichnet, dass der 22-jährige Keller mit guten Leistungen überzeugt hat. Nun kommt es zur Rochade.

Von Ballmoos startete die Saison als Captain in Abwesenheit von Loris Benito, wirklich schwache Leistungen zeigte er nicht – dennoch wird er nun degradiert. Für den 30-Jährigen, dessen Vertrag erst im September bis 2027 verlängert wurde, muss es ein Déjà-vu sein. Bereits in der letzten Saison wurde er zwischenzeitlich auf die Ersatzbank verbannt. Nach einer Knie-OP verlor er den Stammplatz zwischen den Pfosten an Anthony Racioppi (26). Dieser leistete sich allerdings mehrere Patzer, was schlussendlich dazu führte, dass Von Ballmoos wieder im Tor stand – bis jetzt.

