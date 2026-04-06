- Harry Kane (32) trainiert wieder mit Bayerns Team nach Sprunggelenkproblemen
- Einsatz im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid möglich
- Bayern-Trainer: Kane fehlte auch gegen Freiburg beim 3:2-Sieg
Gute Nachrichten für Bayern-Fans: Harry Kane (32) hat laut «Bild» am Montagmorgen wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.
Der Mittelstürmer beklagte während der Länderspielpause Probleme im Sprunggelenk und war beim Test gegen Japan nicht im englischen Kader. Der 32-Jährige stand auch am Wochenende beim spektakulären 3:2-Sieg gegen Freiburg nicht zur Verfügung.
«Harry hat bei der englischen Nationalmannschaft sein Sprunggelenk gespürt. Gegen Freiburg wird er nicht zur Verfügung stehen. Schön ist das nicht», hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany in einer Pressekonferenz am Freitag erklärt.
Gemäss «Bild» soll Kanes Teilnahme am Mannschaftstraining ein Zeichen dafür sein, dass der Engländer beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid im Bayern-Kader stehen wird. Der Verein selbst hat sich noch nicht zum Aufgebot des Mittelstürmers geäussert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1