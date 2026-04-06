DE
FR
Abonnieren

Fit für Real-Kracher?
Bayern-Star Kane kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Einen Tag vor dem Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München nimmt Harry Kane wieder am Mannschaftstraining teil. Nach Problemen am Sprunggelenk soll der Starstürmer gegen die Königlichen im Kader stehen.
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
Harry Kane war Teil des Mannschaftstrainings am Montagmorgen.
Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harry Kane (32) trainiert wieder mit Bayerns Team nach Sprunggelenkproblemen
  • Einsatz im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid möglich
  • Bayern-Trainer: Kane fehlte auch gegen Freiburg beim 3:2-Sieg
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Gute Nachrichten für Bayern-Fans: Harry Kane (32) hat laut «Bild» am Montagmorgen wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Der Mittelstürmer beklagte während der Länderspielpause Probleme im Sprunggelenk und war beim Test gegen Japan nicht im englischen Kader. Der 32-Jährige stand auch am Wochenende beim spektakulären 3:2-Sieg gegen Freiburg nicht zur Verfügung.

«Harry hat bei der englischen Nationalmannschaft sein Sprunggelenk gespürt. Gegen Freiburg wird er nicht zur Verfügung stehen. Schön ist das nicht», hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany in einer Pressekonferenz am Freitag erklärt.

Gemäss «Bild» soll Kanes Teilnahme am Mannschaftstraining ein Zeichen dafür sein, dass der Engländer beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid im Bayern-Kader stehen wird. Der Verein selbst hat sich noch nicht zum Aufgebot des Mittelstürmers geäussert.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        FC Bayern München
        FC Bayern München