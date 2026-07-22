Der FC Thun ist erfolgreich ins europäische Abenteuer gestartet – einziger Wermutstropfen: der späte Ausgleich. Der neue Trainer ist noch nicht in allen Punkten zufrieden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Thun startet mit einem 1:1 gegen Dinamo Zagreb in die Champions-League-Qualifikation

Thun führt bis zur 86. Minute, kassiert ein spätes Ausgleichstor

Spieler und Trainer zufrieden, allerdings nicht gänzlich

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der erste Schritt ist gemacht. Der Sensationsmeister FC Thun ist mit einem 1:1 in die Champions-League-Quali gegen Dinamo Zagreb gestartet. Das kann man durchaus als Erfolg verbuchen. So haben die Thuner laut transfermarkt.de einen Kaderwert von 18,78 Millionen Euro – Zagreb einen von knapp über 68 Millionen.

Trotzdem sind die Spieler nach dem Schlusspfiff nicht komplett zufrieden. Bis zur 86. Minute haben die Berner Oberländer gegen die Kroaten geführt, erst eine Unkonzentriertheit lässt die Gäste jubeln. Entsprechend enttäuscht ist Valmir Matoshi bei den Interviews nach dem Spiel: «Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte haben sie gedrückt, aber das Tor erst spät erzielt. Hätten wir das verhindern können, wäre meine Gefühlslage etwas besser.»

Hexenkessel in Zagreb

Es wäre für ihn angenehmer, mit einem Vorsprung nach Zagreb zu reisen, aber: «Ich bin von unseren Qualitäten überzeugt, dass wir auch dort gewinnen können.» Nun geht es bereits am kommenden Dienstag in Zagreb um die Wurst. Die kroatischen Fans sind schon zahlreich in Thun vertreten gewesen, im Rückspiel wird ein Hexenkessel erwartet. Davon einschüchtern lassen will sich Matoshi aber nicht: «Das sind eben die geilen Spiele! Als kleiner Junge hat jeder von uns davon geträumt. Unsere Mannschaft ist hoch motiviert, dort alles zu geben.»

Ähnlich klingt es bei Captain Marco Bürki. Auch er hat die Thuner in der ersten Halbzeit als besser empfunden. «Sie hatten in der zweiten Halbzeit dann die eine oder andere Chance, bis dann das Tor gekommen ist. Schlussendlich denke ich aber, dass es ein gutes Spiel für den Start in die neue Saison gewesen ist.» Die Mannschaft sei mit der gleichen Freude und Energie wie in der vergangenen Spielzeit auf den Platz gegangen. «Auch die neuen Spieler haben sich super integriert», so Bürki.

Trainer fordert mehr

Auch der neue Trainer Gian-Luca Privitelli ist mit dem Auftritt grundsätzlich zufrieden. In einem Punkt will der Lustrinelli-Nachfolger aber noch mehr sehen: «Wir sind in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel. Sie hatten grosse Probleme mit den Bällen hinter die Abwehrkette. Bei unserem Pressing bin ich aber nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass wir die Intensität haben vermissen lassen.»

Auch habe man in der zweiten Hälfte für seinen Geschmack über die falsche Seite angegriffen. «Ich brauche zuerst aber noch das Videostudium. Alles in allem glaube ich, dass das 1:1 das richtige Resultat ist», so Privitelli.

Nun gilt es, sich zu regenerieren, ehe es dann am Samstag auch in der Liga so richtig losgeht. Der Auftakt in die neue Saison ist aber geglückt.