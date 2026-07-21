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UEFA Champions League: FC Thun - GNK Dinamo Zagreb (21.07.2026)
FC Thun
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Ab 20:00 Uhr
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Thun, Schweiz
Stockhorn Arena
Kapazität
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