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Referee
Bulat
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Thun, Schweiz
Stockhorn Arena
Kapazität
10'398
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