Vor wenigen Jahren noch pleite und in der Serie D, heute in der Champions League: Como hat einen rasanten Aufstieg hingelegt. Dahinter steckt ein Klub, der auf Glamour, Kreativität und ein ungewöhnliches Konzept setzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Como feiert Champions-League-Debüt unter Trainer Cesc Fàbregas mit Glamour-Marketing

Stadion modernisiert: Neue Tribüne, künftig 15'000 Plätze, aktuell 10'000 Zuschauer

Trikots selbst entworfen ab 2027: Kooperation mit Adidas endet nach Saison

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Mit vier Teams ist die Serie A in dieser Saison in der Champions League vertreten: Inter, Napoli, Roma – und mit Como unter Trainer Cesc Fàbregas (39) auch ein absoluter Neuling. Angesichts der Entwicklung der letzten Jahre ist das allerdings keine grosse Überraschung.

Zwar war der Klub in seiner knapp 120-jährigen Geschichte häufig unterklassig unterwegs und musste mehrmals einen Neuanfang nach Insolvenzen machen. Doch seit die indonesische Familie Hartono Como übernommen hat, weht am Comersee ein völlig anderer Wind. Und das in praktisch allen Bereichen.

Marketing

Man könnte meinen, ein Klub mit den reichsten Besitzern der Serie A würde einfach mit viel Geld um sich werfen und teure Spieler einkaufen. Doch Como geht einen anderen Weg – auch bei der Vermarktung.

Dabei setzt der Verein stark auf Glamour. Como wird als Lifestyle-Produkt vermarktet, das eng mit der Luxusdestination Comersee verbunden ist. Spiele im Stadion direkt am Seeufer werden als exklusive VIP-Events inszeniert. Hollywood-Stars wie Hugh Grant, Keira Knightley oder Adam Brody waren bereits für ein Wochenende am Comersee – inklusive Matchbesuch.

Trikots

Auch unter Trikotsammlern hat sich Como längst einen Namen gemacht. Das Shirt der vergangenen Saison war besonders begehrt, und auch das diesjährige Trikot enttäuscht nicht. Das elegante Design wurde vom italienischen Modedesigner Rhuigi Villaseñor gemeinsam mit Adidas entworfen.

Ende dieser Saison läuft die Zusammenarbeit mit dem deutschen Sportartikelhersteller allerdings aus. Danach will Como seine Trikots komplett selbst produzieren.

Stadion

Für viele Fussballromantiker ist das Giuseppe Sinigaglia direkt am Comersee eines der schönsten Stadien Italiens. Allerdings wird es in den kommenden Jahren umfassend modernisiert.

Bereits in diesem Sommer wurde die Fankurve abgerissen und durch eine neue, Uefa-konforme Tribüne ersetzt. Ziel ist eine überdachte Arena mit etwas mehr als 15'000 Plätzen. In dieser Saison fasst das Stadion gut 10'000 Zuschauer. Die Nachfrage für das Champions-League-Debüt ist allerdings deutlich grösser.

Für das Spiel gegen Leipzig verzichtet Como-Präsident Mirwan Suwarso (55) gemeinsam mit der gesamten Klubführung auf die eigenen Tribünen- und VIP-Plätze. Die Tickets gehen stattdessen an Mitglieder, die 1950 oder früher geboren wurden und dem Verein durch sämtliche Höhen und Tiefen gefolgt sind.

Spieler

Vor einem Jahr spielten Italiener bei Como kaum eine Rolle. Die wenigen einheimischen Spieler im Kader kamen zusammengerechnet gerade einmal auf 122 Einsatzminuten. Das sorgte in Italien für Empörung.

Der Grund: In einem 25-Mann-Kader für einen europäischen Wettbewerb müssen mindestens vier Spieler im eigenen Klub und weitere vier bei einem anderen Klub desselben Landes ausgebildet worden sein. Como hat deshalb in diesem Sommer gezielt auf dem italienischen Markt eingekauft.

Mit Samuele Ricci (25) und Moise Kean (26) kamen zwei prominente Namen. Gemeinsam mit Nico Paz (22), Martin Baturina (23) und Anastasios Douvikas (27) sollen sie auch auf europäischer Bühne für Schlagzeilen sorgen.