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Arsenal fordert PSG
Alles zum Champions-League-Final 2026

Seit gestern Abend ist auch die letzte Unbekannte gelöst. Mit PSG zieht der Titelverteidiger ins Endspiel ein und trifft dort auf Arsenal. Tickets, Übertragung, Anspielzeit und mehr: Das musst du zum CL-Final 2026 wissen.
Publiziert: 07:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Am 30. Mai geht in der Budapester Puskas-Arena der Final über die Bühne.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Final am 30. Mai in Budapests Puskas-Arena
  • Endspiel läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV
  • Rockband «The Killers» spielt vor Anpfiff ab 17.45 Uhr
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Nach den Halbfinal-Rückspielen dieser Woche gehts zwar noch gute drei Wochen bis zum Endspiel, doch wirft dieses bereits seine Schatten voraus. Hier gibts die wichtigsten Infos zum Klubfussball-Highlight des Jahres.

Wann wird wo gespielt?

Austragungsort ist dieses Jahr die Puskas-Arena in Budapest. Die ungarische Metropole verwandelt sich am 30. Mai zur temporären Fussballhauptstadt Europas und empfängt Tausende Fans, Journalisten und Funktionäre. Anders als in früheren Jahren erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr.

Wer spielt gegen wen?

PSG folgte am Mittwochabend dank eines 1:1-Unentschiedens dem bereits einen Tag zuvor qualifizierten Arsenal ins diesjährige Champions-League-Final. Während die Pariser in der laufenden Saison mit dem Uefa Supercup und Fifa Intercontinental Cup (ehemals Klub-WM) bereits zwei internationale Wettbewerbe gewannen, warten die Gunners sehnlichst auf den ersten CL-Titel überhaupt. PSG winkt hingegen die Verteidigung des letztjährigen Königsklassen-Triumphs.

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Wo läuft der Final im TV?

Gute Nachrichten für alle Fussballfans: Fürs Endspiel wird kein Abo benötigt. Zwar überträgt Rechteinhaber Blue natürlich auch das Saisonhighlight, auf SRF läuft es jedoch ebenfalls. In grossen wie kleinen Ortschaften im ganzen Land gibts zudem Champions-League-Public-Viewings.

Gibts noch Tickets?

Der öffentliche Ticketverkauf seitens Uefa ist seit dem 19. März beendet. Von den total 61'400 Eintrittskarten gingen 39'000 an Fans, der Rest ging an Sponsoren, TV-Stationen usw. Für die beiden Finalisten gibts je 17'200 Tickets, womit noch 4600 in den öffentlichen Verkauf gingen. Wer dabei leer ausging, kann sich letzte Hoffnungen über die Wiederverkaufsplattform der Uefa machen.

Fan-Erlebnisse und Show

Für Unterhaltung ist bereits weit vor Anpfiff gesorgt. Ab Donnerstag (28. April) findet das Champions Festival statt, ein viertägiges Event voller Aktivitäten, Live-Entertainment und Überraschungen. Und auch am Matchtag selbst gibts eine Show vor der eigentlichen Action. Ab 17.45 Uhr performt die Rockband «The Killers» live im Stadion, ehe um 18 Uhr der Final eröffnet wird.

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