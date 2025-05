Nächsten Samstag findet in München der Final der Champions League statt. Wer spielt? Gibts noch Tickets? Wer überträgt das Spiel am TV? Hier kommen alle wichtigen Infos.

1/7 Das Objekt der Begierde: Am 31. Mai wird in München um den Henkelpott gespielt. Foto: Getty Images

Darum gehts Champions-League-Final in München: Inter trifft auf PSG

Am 31. Mai 2025 um 21 Uhr in der Allianz Arena ist mit Yann Sommer ein Schweizer dabei

Rockband Linkin Park tritt bei der Eröffnungszeremonie auf

Björn Lindroos Redaktor Sport

Königsklassen-Fest in München. Im Final von diesem Samstag trifft der Schweizer Keeper Yann Sommer mit Inter Mailand auf Paris Saint-Germain. Du willst dabei sein? Hier kommen alle Infos.

Wo und wann?

Anpfiff ist am 31. Mai 2025 um 21 Uhr. Wie zuletzt 2012 findet der Champions-League-Final in der Allianz Arena in München statt. Das Heimstadion von Bayern München hat beim Endspiel Platz für 64'500 Zuschauer.

Wer spielt um den Titel?

Inter Mailand mit Yann Sommer sicherte sich das Finalticket durch den Spektakel-Sieg gegen Barcelona. Dort treffen die Mailänder auf PSG, die Pariser haben im Halbfinal Arsenal eliminiert.

Für PSG ist es nach 2020 erst die zweite Finalteilnahme überhaupt, den wichtigsten Titel im europäischen Klubfussball konnte der von katarischen Investoren alimentierte Klub noch nie gewinnen. Inter bietet sich die Chance auf den vierten Titel. Zuletzt sass die Nerazzurri 2010 auf dem europäischen Fussball-Thron.

Gibts noch Tickets?

Die offizielle Bewerbungsphase der Uefa endete am 11. April, somit können über das Ticketportal des europäischen Verbandes keine Tickets mehr gekauft werden.

Dazu erhalten beide Finalteilnehmer jeweils 18'000 Karten für ihre Fans. Diese Tickets müssen direkt über den jeweiligen Klub gekauft werden, wobei Mitglieder und Saisonkartenbesitzer aber Vorverkaufsrecht geniessen.

Wer überträgt das Spiel am TV?

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann sich das Spiel in der Schweiz im Free-TV ansehen. Seit dieser Saison überträgt nämlich SRF den Final der Champions League wieder live. Auch Pay-TV-Sender Blue zeigt das Endspiel.

Das Drumherum

München steht ganz im Zeichen des CL-Finals. Auch ausserhalb des Stadions gibts zahlreiche Aktionen zum Endspiel. Das Uefa Champions Festival im Münchner Olympiapark bietet diverse Aktionen und ein Public Viewing des Spiels auf Grossleinwand.

Bei der Eröffnungszeremonie vor dem Spiel tritt übrigens die Rockband Linkin Park auf dem Rasen der Allianz Arena auf.