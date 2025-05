1/8 Yann Sommer jubelt nach dem Einzug in den Champions-League-Final. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Yann Sommer hext Inter Mailand mit Mega-Paraden in den Champions-League-Final

Medien auf der ganzen Welt feiern Sommers Leistung ab

Björn Lindroos Redaktor Sport

An einem Champions-League-Abend für die Geschichtsbücher ist er der Mann der Stunde: Yann Sommer (36) hext Inter Mailand mit etlichen Mega-Paraden gegen Barcelona in den Final der Königsklasse.

Nach seinen Heldentaten wird der Schweizer in der Medienwelt abgefeiert. Die «Gazzetta dello Sport» schreibt: «Sommer bewirkt Wunder.» «Tuttosport» nennt den Schweizer «Inters Traumfänger» und vergleicht seine Paraden gegen Lamine Yamal mit jenen von Julio Cesar 2010 gegen Lionel Messi.

Auch bei den Spaniern ist Yann Sommer das grosse Thema. Die «Marca» schreibt: «Die Schlagzeilen werden von Lamine handeln, aber der entscheidende Spieler in diesem Spiel war Sommer. Was für ein Spiel und was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär.» und in der «AS» ist zu lesen: «Sommer verhindert Barças Heldentaten.»

Nach dem Spiel kommen die Tränen

Sommer selbst wird nach seiner Gala von den Emotionen übermannt. Nach dem Schlusspfiff kommen dem Ex-Nati-Goalie die Tränen, als er von seinen Teamkollegen umgarnt wird. Von der Kurve wird er danach minutenlang abgefeiert.

Beim Interview nach dem Spiel findet der Torwart emotionale Worte: «Unglaublich! Ich bin 36 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste – und ich darf mit dieser Mannschaft einen Champions-League-Final spielen. Ich könnte nicht glücklicher sein.»

Wie Sommer gleich doppelt mirakulös gegen Youngster Lamine Yamal rettet, werde er nie vergessen. «An diese Parade gegen Yamal werde ich mich mein Leben lang erinnern», sagt er gegenüber Sky. Und strahlt mit der Trophäe des Man of the Match in die Kamera.

«Ich liebe dich»

Auch Inters Spieler wissen nach dem Einzug ins Endspiel der Königsklasse, bei wem sie sich zu bedanken haben. Unter Sommers Instagram-Post kommentieren Siegtorschütze Frattesi und Mittelfeldstar Barella: «Ich liebe dich». Carlos Augusto schreibt derweil «Mamma mia», während von Marko Arnautovic «Wow wow wow» zu lesen ist. Und Piotr Zieliński nennt seinen Goalie «Superman».

Für Sommer schliesst sich jetzt ein Kreis. Am 31. Mai wird er ausgerechnet in der Allianz-Arena in München um den Henkelpott spielen. Dort, wo er vor gut zwei Jahren bei den Bayern noch als nicht gut genug befunden wurde.

Dass die Bayern im Viertelfinal dann auch noch rausgeworfen wurden, dürfte ein weiteres Zückerchen in einer jetzt schon unvergesslichen Champions-League-Saison für Sommer sein – mit dieser historischen Nacht von Mailand als (bisherigem) Höhepunkt.