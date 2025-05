Yann Sommer brilliert im Champions-League-Halbfinal mit Inter Mailand, stellt einen Schweizer Rekord auf und hält sein Team mit starken Paraden im Spiel – trotz unglücklichem Eigentor. Kritik lässt er an sich abprallen und erhält prominente Rückendeckung.

Darum gehts Yann Sommer stellt Rekord auf und glänzt im Champions-League-Halbfinal

Inter Mailand verteidigt effizient gegen dominantes Barcelona

Die Halbfinals der Champions League bieten bisher beste Fussball-Unterhaltung. Mittendrin: Yann Sommer (36). Der Schweizer Schlussmann steht mit Inter Mailand im Rampenlicht und stellt dabei einen Rekord auf. Mit seinem 57. Einsatz in der Königsklasse beim Spektakel gegen Barcelona überholt Sommer Manuel Akanji (56 Einsätze) und ist nun alleiniger Schweizer Rekordhalter.

Barça dominiert – Inter kontert effizient

Gegen ein anrennendes Barcelona verteidigt Inter tief. Die Katalanen drücken über weite Strecken, besonders Youngster Lamine Yamal sorgt mit seinem Zauberfuss für Furore. Fast jeder Angriff läuft über den 17-Jährigen, der die Zuschauer mit seiner Kreativität begeistert und weltweit für Staunen sorgt.

Trotz des Drucks bleibt Sommer ruhig und liefert erneut ab. Im Blue-Interview zeigt er sich danach zufrieden: «Wir mussten sehr gut verteidigen und es war ein hartes Spiel. Unsere Effizienz heute war hervorragend», sagt der Schweizer. Weiter erklärt er: «Gegen dieses Barça musst du viel aushalten.»

Auf Inters Klubkanälen blickt er auf das Rückspiel voraus: «Die Einstellung wird sehr wichtig sein. Wir spielen im San Siro, mit den Fans auf unserer Seite. Wir brauchen dieses Ambiente vom Anfang bis zum Ende. Wir haben ein weiteres hartes Spiel vor uns, das für beide Mannschaften hart sein wird.»

Einziger Schönheitsfehler bei Sommers Auftritt: In der 65. Minute hämmert Raphinha (28) den Ball an die Latte – von dort springt der Ball via Sommers Hinterkopf ins eigene Tor.

Zahlen sprechen für Sommer

Trotz des kuriosen Eigentors liefert Sommer erneut starke Zahlen. Er bringt 25 von 28 Pässen an den Mitspieler, spielt acht von zehn langen Bällen präzise auf seine Teamkollegen. Barça feuert 19 Schüsse in Richtung Inter-Tor, neun davon gehen aufs Ziel. Sieben davon pariert Sommer – drei davon spektakulär.

Mit 44 Paraden belegt er derzeit Rang 3 unter allen Keepern der laufenden CL-Saison. Nur acht Gegentreffer in zwölf Spielen bedeuten Platz 2 in der Statistik – direkt hinter Arsenals David Raya (29).

Kritik – und Rückendeckung

Im ZDF-Studio kritisiert Hanno Balitsch (44), U19-Trainer beim DFB, den Schweizer: «Wenn Donnarumma im Tor gestanden wäre, hätte er ihn gehalten.» TV-Kollege Dietmar «Didi» Hamann (51) verteidigt Sommer bei Blue energisch: «Er ist einer der Gründe, warum Inter überhaupt im Champions-League-Halbfinal steht. Das ist die Reaktion eines Champions. Wenn du Kritik bekommst, musst du genau so reagieren. Meister geworden und unglaubliche Statistiken in der Serie A.»

Yann Sommer – einmal mehr der sichere Rückhalt in einem europäischen Topspiel. Und mittendrin im Rennen um die grösste Trophäe des Vereinsfussballs.