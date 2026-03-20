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Challenge League Round-up
Vaduz legt wieder vor – zwei Negativserien reissen

Vaduz legt im Fernduell mit Aarau vor – die Aargauer können am Samstag wieder punktemässig gleichziehen. Bellinzona und Stade Nyonnais brechen ihren Negativtrend.
Publiziert: 22:08 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Vaduz dreht die Partie gegen Yverdon noch vor dem Pausentee.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vaduz siegt 2:1 gegen Yverdon und bleibt Challenge-League-Leader.
  • Bellinzona gewinnt erstmals seit Januar, 2:1 gegen Lausanne Ouchy.
  • Stade Nyonnais beendet 12-Spiele-Durststrecke mit 2:1-Sieg über Rapperswil-Jona.
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Vaduz legt im Fernduell mit dem FC Aarau vor. Nach einem Sieg gegen Yverdon sind die Liechtensteiner Leader. Aarau kann am Samstag gegen Xamax wieder punktemässig gleichziehen.

Nach einer Druckphase von Vaduz geht Yverdon in Führung: Elias Pasche trifft in der 38. Minute. Doch der momentane Leader dreht die Partie noch vor der Halbzeit durch Tore von Luca Mack und Ronaldo Dantas.

Die Negativserien reissen

Schlusslicht Bellinzona feiert den ersten Sieg seit Ende Januar – nach zuletzt sechs sieglosen Spielen. Gegen Lausanne Ouchy gewinnen die Tessiner zu Hause mit 2:1, dank einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeit. Duban Ayala und Willy Vogt treffen für Bellinzona innerhalb von drei Minuten. Landry Nomel bringt Lausanne zwar noch einmal ran, für den Ausgleich reichts für die Waadtländer nicht mehr.

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Stade Nyonnais beendet eine noch längere Negativserie: Nach zuletzt 12 sieglosen Challenge-League-Spielen gewinnen die Westschweizer wieder ein Spiel. Gegen Rapperswil-Jona gibt es dank Toren von Badara Diomande und Joris Manquant einen 2:1-Sieg. Es ist der Erste seit Ende November.

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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
27
27
62
2
FC Aarau
FC Aarau
26
20
59
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
27
16
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
27
9
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
26
0
36
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
27
-12
29
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
27
-7
27
8
FC Wil
FC Wil
26
-15
27
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
26
-11
25
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
27
-27
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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Challenge League
Challenge League
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Bellinzona
Bellinzona
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
FC Vaduz
FC Vaduz
Yverdon Sport FC
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        Stade Nyonnais
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        Stade-Lausanne-Ouchy
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        Bellinzona
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