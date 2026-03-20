Vaduz legt im Fernduell mit Aarau vor – die Aargauer können am Samstag wieder punktemässig gleichziehen. Bellinzona und Stade Nyonnais brechen ihren Negativtrend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vaduz siegt 2:1 gegen Yverdon und bleibt Challenge-League-Leader.

Bellinzona gewinnt erstmals seit Januar, 2:1 gegen Lausanne Ouchy.

Stade Nyonnais beendet 12-Spiele-Durststrecke mit 2:1-Sieg über Rapperswil-Jona. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Vaduz legt im Fernduell mit dem FC Aarau vor. Nach einem Sieg gegen Yverdon sind die Liechtensteiner Leader. Aarau kann am Samstag gegen Xamax wieder punktemässig gleichziehen.

Nach einer Druckphase von Vaduz geht Yverdon in Führung: Elias Pasche trifft in der 38. Minute. Doch der momentane Leader dreht die Partie noch vor der Halbzeit durch Tore von Luca Mack und Ronaldo Dantas.

Die Negativserien reissen

Schlusslicht Bellinzona feiert den ersten Sieg seit Ende Januar – nach zuletzt sechs sieglosen Spielen. Gegen Lausanne Ouchy gewinnen die Tessiner zu Hause mit 2:1, dank einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeit. Duban Ayala und Willy Vogt treffen für Bellinzona innerhalb von drei Minuten. Landry Nomel bringt Lausanne zwar noch einmal ran, für den Ausgleich reichts für die Waadtländer nicht mehr.

Stade Nyonnais beendet eine noch längere Negativserie: Nach zuletzt 12 sieglosen Challenge-League-Spielen gewinnen die Westschweizer wieder ein Spiel. Gegen Rapperswil-Jona gibt es dank Toren von Badara Diomande und Joris Manquant einen 2:1-Sieg. Es ist der Erste seit Ende November.

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