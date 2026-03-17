Blick-Leser glauben an die grosse Winterthur-Rettung

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Luzern lebt die Hoffnung auf Ligaerhalt beim FC Winterthur. Auch die Blick-Leser sehen den FCW nächstes Jahr in der Super League.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winterthur siegt in Luzern, hofft auf Ligaerhalt trotz Burkart-Verletzung

47 Prozent der Leser glauben an Ligaerhalt über Barrage

Nach 30 Spielen 19 Punkte, 4 weniger als 2024/25 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der FC Winterthur holt in Luzern einen wichtigen Sieg und lässt Hoffnungen auf den Ligaerhalt wieder aufleben. Der totgeglaubte FCW bezwingt die Zentralschweizer am vergangenen Sonntag 2:1.

Für die Blick-Leser ist klar: Winterthur wird in der Super League bleiben! Die Eulachstädter müssen aber über die Barrage.

47 Prozent der Leser glauben, dass Winti oben bleiben wird. Während 36 Prozent den FCW nächste Saison in der Challenge League sehen. Die wenigsten glauben daran, dass Winterthur ohne Barrage in der obersten Schweizer Liga bleibt – lediglich 17 Prozent.

Stadtzürcher Derby in der Challenge League?

Blick-Leser Daniel Niederberger kann sich einen Spruch nicht verkneifen, er schreibt in seinem Kommentar unter der Umfrage: «Das wäre fantastisch, Winterthur überholt geschwind noch GC und Zürich, damit das Derby nächstes Jahr weiterhin stattfinden kann!» Damit spielt der Blick-Leser darauf an, dass die beiden Stadtzürcher Klubs zukünftig ihre Derbys in der Challenge League austragen.

Ob das wirklich passieren wird? Abwarten.

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