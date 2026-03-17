Blick-Leser glauben an die grosse Winterthur-Rettung

Darum gehts
- Winterthur siegt in Luzern, hofft auf Ligaerhalt trotz Burkart-Verletzung
- 47 Prozent der Leser glauben an Ligaerhalt über Barrage
- Nach 30 Spielen 19 Punkte, 4 weniger als 2024/25
Der FC Winterthur holt in Luzern einen wichtigen Sieg und lässt Hoffnungen auf den Ligaerhalt wieder aufleben. Der totgeglaubte FCW bezwingt die Zentralschweizer am vergangenen Sonntag 2:1.
Für die Blick-Leser ist klar: Winterthur wird in der Super League bleiben! Die Eulachstädter müssen aber über die Barrage.
47 Prozent der Leser glauben, dass Winti oben bleiben wird. Während 36 Prozent den FCW nächste Saison in der Challenge League sehen. Die wenigsten glauben daran, dass Winterthur ohne Barrage in der obersten Schweizer Liga bleibt – lediglich 17 Prozent.
Stadtzürcher Derby in der Challenge League?
Blick-Leser Daniel Niederberger kann sich einen Spruch nicht verkneifen, er schreibt in seinem Kommentar unter der Umfrage: «Das wäre fantastisch, Winterthur überholt geschwind noch GC und Zürich, damit das Derby nächstes Jahr weiterhin stattfinden kann!» Damit spielt der Blick-Leser darauf an, dass die beiden Stadtzürcher Klubs zukünftig ihre Derbys in der Challenge League austragen.
Ob das wirklich passieren wird? Abwarten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19