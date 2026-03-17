Der FC Thun teilt mit, dass Beat Fahrni die operative Leitung des Vereins nach drei Jahren abgibt. Verwaltungsratspräsident Andres Gerber übernimmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beat Fahrni übergibt Leitung des FC Thun Ende März 2026

Nachhaltige Neuausrichtung des Vereins innerhalb von drei Jahren erfolgreich umgesetzt

FC Thun spielt erneut in der Super League nach Aufstieg War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Beat Fahrni gibt die operative Leitung des FC Thun per Ende März ab. Der Delegierte des Verwaltungsrats tritt nach drei Jahren Amtszeit ab, bleibt dem Verwaltungsrat aber erhalten. «Nach einer intensiven Zeit mit dem Aufstieg in die Super League, dem sportlichen Erfolg in der aktuellen Saison sowie der wirtschaftlichen Stabilisierung des FC Thun ist für mich der ideale Zeitpunkt gekommen, die operative Führung wie geplant abzugeben. Der Plan, den FC Thun innerhalb von drei Jahren nachhaltig neu auszurichten, konnte umgesetzt werden. Darauf dürfen wir alle zu Recht stolz sein», sagt Beat Fahrni, der sich zukünftig gemäss Medienmitteilung des FC Thun auf unternehmerische Tätigkeiten ausserhalb des Vereins konzentrieren wird.

Verwaltungsratspräsident Andres Gerber übernimmt die Leitung der operativen Aufgaben bei den Berner Oberländern. «Im Namen des FC Thun bedanken wir uns bei Beat Fahrni für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Sein Engagement hat massgeblich dazu beigetragen, dass wir heute dort stehen, wo wir aktuell sind», sagt Gerber.

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