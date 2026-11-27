Carlo Steiner Redaktor Sport

Brahim Diaz' (27) Vertrag wäre nach der laufenden Saison ausgelaufen, nun hat er bei Real Madrid langfristig verlängert. Der offensive Mittelfeldspieler bindet sich bis Sommer 2031 an den spanischen Rekordmeister.

Der im spanischen Malaga geborene marokkanische Nationalspieler spielt – mit Ausnahme von drei Saisons auf Leihe bei Milan – seit 2019 für die Madrilenen. Seither gelangen ihm in 173 Spielen für die Königlichen 22 Tore und 34 Vorlagen. Unter José Mourinho fungiert er derzeit als Ergänzungsspieler.

Im November haben bereits Goalie Thibaut Courtois (34, bis 2028), Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni (26, 2032) und Offensivspieler Arda Güler (21, 2032) beim spanischen Rekordmeister verlängert. Auch Jude Bellingham (23) soll vor der Verlängerung stehen.

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