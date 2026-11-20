Im kommenden Sommer wäre der Vertrag von Thibaut Courtois (34) bei Real Madrid ausgelaufen – zu einem Abgang kommt es aber nicht: Der Torhüter hat sein Arbeitspapier bei den Königlichen um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert, wie der Klub aus der spanischen Hauptstadt am Freitag verkündet. Zu diesem Zeitpunkt wird der Belgier zehn Jahre lang im Verein gewesen sein.
Seit seinem Wechsel von Chelsea zu Real im Sommer 2018 ist Courtois die Nummer 1 im Tor der Königlichen und hat in dieser Zeit fast 350 Pflichtspiele bestritten – und zahlreiche Titel gewonnen: Dreimal kürte er sich mit Real zum spanischen Meister, dazu triumphierte er zweimal in der Champions League.
Auch in dieser Saison ist er wieder Teil einer starken Real-Defensive – kein Team hat in der spanischen Meisterschaft bislang weniger Tore zugelassen als die Königlichen. Die Madrilenen dürfen nun also noch etwas länger auf die Dienste ihres Keepers zählen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
12
5
26
5
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
12
2
15
9
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
10
Racing Santander
12
-13
14
11
RC Celta de Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
12
-5
11
18
Elche CF
12
-6
10
19
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
12
-14
5