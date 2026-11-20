Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im kommenden Sommer wäre der Vertrag von Thibaut Courtois (34) bei Real Madrid ausgelaufen – zu einem Abgang kommt es aber nicht: Der Torhüter hat sein Arbeitspapier bei den Königlichen um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert, wie der Klub aus der spanischen Hauptstadt am Freitag verkündet. Zu diesem Zeitpunkt wird der Belgier zehn Jahre lang im Verein gewesen sein.

Seit seinem Wechsel von Chelsea zu Real im Sommer 2018 ist Courtois die Nummer 1 im Tor der Königlichen und hat in dieser Zeit fast 350 Pflichtspiele bestritten – und zahlreiche Titel gewonnen: Dreimal kürte er sich mit Real zum spanischen Meister, dazu triumphierte er zweimal in der Champions League.

Auch in dieser Saison ist er wieder Teil einer starken Real-Defensive – kein Team hat in der spanischen Meisterschaft bislang weniger Tore zugelassen als die Königlichen. Die Madrilenen dürfen nun also noch etwas länger auf die Dienste ihres Keepers zählen.