Darum gehts
- Arda Güler verlängert bei Real Madrid bis Sommer 2032, wie der Klub am Mittwoch bekanntgibt
- Seit seinem Wechsel 2023 kam Güler auf 126 Spiele und gewann mit Real Madrid fünf Titel
- Im September wurde Güler als bester Nachwuchsspieler der Champions League 2025/2026 geehrt
Ein Juwel bleibt königlich: Das Ausnahmetalent Arda Güler (21) verlängert sein Engagement bei Real Madrid bis Sommer 2032.
«Als ich zum ersten Mal das Trikot von Real Madrid anzog, wusste ich, dass ich Teil einer grossartigen Geschichte wurde. Heute empfinde ich denselben Stolz und dieselbe Freude, trage aber eine noch grössere Verantwortung», schreibt der 38-fache türkische Nationalspieler auf Instagram.
Weiter schreibt Güler: «Mein Traum ist es, dieses Trikot noch viele Jahre lang zu tragen, gemeinsam neue Titel zu gewinnen und eines Tages meine eigenen Spuren in dieser einzigartigen Geschichte zu hinterlassen.»
Seit Güler 2023 zu den Madrilenen kam, bestritt er 126 Spiele und gewann fünf Titel: die Champions League, die Klub-Weltmeisterschaft, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup. Im September wurde Güler zudem als bester Nachwuchsspieler der Champions-League-Saison 2025/26 ausgezeichnet.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
12
5
26
5
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
12
2
15
9
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
10
Racing Santander
12
-13
14
11
RC Celta de Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
12
-5
11
18
Elche CF
12
-6
10
19
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
12
-14
5