Arda Güler bleibt bis 2032 bei Real Madrid. Das geben die Königlichen am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Der Türke will beim Klub seine Spuren hinterlassen, wie er selbst sagt.

Darum gehts Arda Güler verlängert bei Real Madrid bis Sommer 2032, wie der Klub am Mittwoch bekanntgibt

Seit seinem Wechsel 2023 kam Güler auf 126 Spiele und gewann mit Real Madrid fünf Titel

Im September wurde Güler als bester Nachwuchsspieler der Champions League 2025/2026 geehrt

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Ein Juwel bleibt königlich: Das Ausnahmetalent Arda Güler (21) verlängert sein Engagement bei Real Madrid bis Sommer 2032.

«Als ich zum ersten Mal das Trikot von Real Madrid anzog, wusste ich, dass ich Teil einer grossartigen Geschichte wurde. Heute empfinde ich denselben Stolz und dieselbe Freude, trage aber eine noch grössere Verantwortung», schreibt der 38-fache türkische Nationalspieler auf Instagram.

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Weiter schreibt Güler: «Mein Traum ist es, dieses Trikot noch viele Jahre lang zu tragen, gemeinsam neue Titel zu gewinnen und eines Tages meine eigenen Spuren in dieser einzigartigen Geschichte zu hinterlassen.»

Seit Güler 2023 zu den Madrilenen kam, bestritt er 126 Spiele und gewann fünf Titel: die Champions League, die Klub-Weltmeisterschaft, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup. Im September wurde Güler zudem als bester Nachwuchsspieler der Champions-League-Saison 2025/26 ausgezeichnet.

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