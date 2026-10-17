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Spanische Medien berichten
Real-Star steht vor Vertragsverlängerung

Real Madrid steht vor der Vertragsverlängerung mit Jude Bellingham. Der Engländer spielt seit Sommer 2023 für die Spanier.
Publiziert: 12:29 Uhr
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Jude Bellingham bindet sich zwei weitere Jahre an Real Madrid.
Foto: Dukas
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Jude Bellingham (23) steht vor der Vertragsverlängerung bei Real Madrid, wie die spanische «As» berichtet. Der englische Nationalspieler, dessen aktueller Kontrakt bis 2029 läuft, soll vorzeitig bis 2031 unterschreiben. Klub und Spieler sollen sich mündlich auf einen verbesserten Vertrag geeinigt haben.

Bellingham wechselte vor gut drei Jahren von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt. In bisher 150 Pflichtspielen für die Königlichen gelangen ihm 49 Tore und 36 Vorlagen.

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